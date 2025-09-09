Un yate aparece varado frente a la playa del Pinar en Castellón El barco, de unos seis metros de eslora por unos 2,5 metros, se halló encallado a unos 10 metros de línea de la playa

Playa del Pinar, en una imagen de archivo.

Un barco de recreo ha aparecido varado frente a la playa del Pinar, en Castellón, según ha informado la Policía Local de Castellón.

El barco, de unos seis metros de eslora por unos 2,5 metros, se halló encallado este lunes 8 de septiembre, sobre las 13.40 horas, a unos 10 metros de línea de la playa.

Se comunicó este hallazgo a Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil, han indicado las mismas fuentes.

