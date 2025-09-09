Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Playa del Pinar, en una imagen de archivo. Efe

Un yate aparece varado frente a la playa del Pinar en Castellón

El barco, de unos seis metros de eslora por unos 2,5 metros, se halló encallado a unos 10 metros de línea de la playa

EP

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:43

Un barco de recreo ha aparecido varado frente a la playa del Pinar, en Castellón, según ha informado la Policía Local de Castellón.

El barco, de unos seis metros de eslora por unos 2,5 metros, se halló encallado este lunes 8 de septiembre, sobre las 13.40 horas, a unos 10 metros de línea de la playa.

Se comunicó este hallazgo a Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil, han indicado las mismas fuentes.

