Los XXXII Premis de la Mar reivindican la cultura Mediterránea y la tradición poética del Grao

L'Edifici Morú del Grau de Castelló ha acollit l'acte de lliurament dels XXXII Premis de la Mar de Poesia, organitzats per la regidoria de Cultura i l'Associació Cultural La Barraca. Una entitat que enguany celebra quatre dècades des de la seua fundació i que impulsa uns guardons que porten el nom de dos dels poetes més reconeguts de la capital de la Plana: Manel Garcia Grau i Miquel Peris Segarra. A més el certamen servix d'homenatge permanent «a la mar Mediterrània, mare de vida i cultura».

Els poemaris d'Eduardo Tenés i Lluís Ferri s'han alçat amb el Premi Grumet Manuel García Grau de Secundària i Miquel Peris i Segarra, respectivament. A més l'acte ha servit per a presentar la publicació del llibre de María Carme Arnau, guanyadora de l'edició anterior, i ha comptat amb l'actuació de la cantautora «La Ceci». La regidora de Cultura, María España, ha volgut destacar «l'essència cultural del Grau, la d'un Mediterrani obert i plural. Els Premis de la Mar s'han convertit en un referent en el món de la cultura i cada any guanyen en prestigi i participació. Són també un exemple de la implicació del nostre ajuntament i associacions com La Barraca en la promoció del valencià. La meua enhorabona pel seu quaranta aniversari i les meues felicitacions per la labor cultural que venen desenrotllant en el nostre districte marítim».