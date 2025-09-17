La Unió Musical d'Orpesa actúa en el Auditorio de Benavites

EXTRA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:54 Compartir

La Unió Musical d'Orpesa ha ofrecido este domingo 14 de Septiembre un concierto en el Auditorio de Benavites, una cita especial que ha servido para presentar oficialmente el himno de la localidad, dirigido por Francisco Royo, director de la Unió Musical d'Orpesa y original de Benavites, en el que también han participado músicos locales.

El acto, que ha contado con una gran acogida, reunió a autoridades locales y público en general, quienes pudieron disfrutar de la interpretación del himno y de un repertorio cuidadosamente preparado por la agrupación oropesina.

El alcalde de Benavites, Carlos Gil, quiso agradecer de manera especial la presencia del alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, así como de los concejales que lo acompañaron en este evento, destacando el gesto de fraternidad entre municipios que representa la participación de la banda oropesina.

Este encuentro complementa la actuación de la banda municipal oropesina del día 15 de junio, en el que la Unió Musical d'Orpesa actuó en Benavites con intención de presentar el himno, aunque las condiciones meteorológicas impidieron finalizar la actuación, que se vio interrumpida por la lluvia. Así, este fin de semana, han concluido con éxito este concierto, en cuyo repertorio ha sido pieza estelar el himno, compuesto por Aarón y Rafael Doménech, vecinos de un pueblo cercano a Benavites; la letra ha sido obra del escritor y poeta Donís Salvador, destacando las raíces agrarias y el trabajo duro de la tierra, la labranza, de su aroma a naranjos. Pero también recogiendo su historia, con menciones a Benicalaf y a su patrimonio, con la Torre como máximo exponente; de su esencia y de sus gentes.

Otra de las piezas más esperadas del concierto fue «Terra de Somnis», un poema sinfónico que habla sobre el municipio.

Como nota diferenciadora, la Unió Musical d'Orpesa también ha participado este domingo en la «Desfilá de moros y cristianos» con comparsas de la comarca.

Desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar se ha subrayado el orgullo que supone para el municipio contar con una agrupación musical de la calidad y prestigio de la Unió Musical d'Orpesa, capaz de llevar el nombre de la localidad más allá de sus fronteras a través de la música.