Tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Vinaròs El siniestro, en el que se han visto implicados dos coches, se ha producido en la carretera N-232

R. Gonzalez Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:04

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles en la carretera N-232, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha ocurrido en el término municipal de Vinaròs.

El CICU ha recibido el aviso a las 10.50 horas. De inmediato ha movilizado una unidad del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

A su llegada al lugar del accidente, los servicios médicos del SAMU han atendido a las tres personas heridas. Una mujer, de 23 años de edad, presentaba politraumatismo y ha sido trasladada al Hospital General de Castellón. Un hombre, de 45 años, tras ser asistido por contusiones, ha sido trasladado a su mutua de seguros. Finalmente, otra mujer, de 38 años, ha sido evacuada al Hospital Comarcal de Vinaròs por politraumatismo.