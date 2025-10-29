Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo «Nos use un sentimiento de dolor»
Imagen de archivo de una ambulancia del SAMU. CICU

Tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Vinaròs

El siniestro, en el que se han visto implicados dos coches, se ha producido en la carretera N-232

R. Gonzalez

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Tres personas han resultado heridas de distinta consideración en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles en la carretera N-232, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El siniestro, en el que se han visto implicados dos vehículos, ha ocurrido en el término municipal de Vinaròs.

El CICU ha recibido el aviso a las 10.50 horas. De inmediato ha movilizado una unidad del SAMU y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

A su llegada al lugar del accidente, los servicios médicos del SAMU han atendido a las tres personas heridas. Una mujer, de 23 años de edad, presentaba politraumatismo y ha sido trasladada al Hospital General de Castellón. Un hombre, de 45 años, tras ser asistido por contusiones, ha sido trasladado a su mutua de seguros. Finalmente, otra mujer, de 38 años, ha sido evacuada al Hospital Comarcal de Vinaròs por politraumatismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2

    Así fue el día que nos partió el corazón
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  6. 6 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  7. 7

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  8. 8 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  9. 9 229 nombres en nuestra memoria
  10. 10

    Así será el funeral de Estado: lectura de los 229 nombres, voz de las víctimas y saludo de los Reyes a los afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Vinaròs

Tres personas resultan heridas en un accidente de tráfico en Vinaròs