AYTO. BURRIANA

El tradicional desfile de 'Fanalets' de Burriana ilumina la víspera de la Misericordia

En las puertas del CMC la Mercè, tuvo lugar el taller para la confección de fanalets impartido por la artista local Amparo Saera y a las 23.00 comenzó el XXI desfile en la capital de la Plana Baixa

EXTRA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:01

Burriana se ha llenado de luz y tradición con la celebración del XXI Desfile de Fanalets, un evento emblemático organizado por la Concejalía de Fiestas que ha marcado la víspera de la festividad de la Misericordia.

Cientos de vecinos, especialmente los más jóvenes, han participado en esta arraigada tradición, llevando sus fanalets elaborados con sandías ahuecadas.

El recorrido, que partió de la plaza de Rafel Martí de Viciana, ha discurrido por calles céntricas como La Tanda, la plaza de la Mercè y Pla de Sant Blai, para finalizar en el tradicional 'porrat' en honor a la patrona. Durante el trayecto, los participantes han estado acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Burriana y han entonado la popular canción «El sereno i la serena», con la música de Jéssica Agudo.

Taller de elaboración de faroles para los más pequeños

Por la tarde, la artista local Amparo Saera impartió un taller gratuito a las puertas del CMC la Mercè. Con cuchillo y cuchara en mano, los asistentes aprendieron a vaciar y decorar sandías para convertirlas en los tradicionales 'fanalets'. El Ayuntamiento, además, proporcionó las sandías a los participantes para asegurar que ningún niño se quedara sin su fanalet.

La concejal de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que «esta entrañable y singular tradición de Burriana nos permite pasar un día inolvidable con toda la familia, y se ha convertido en uno de los actos más representativos y emblemáticos de las Fiestas de la Misericordia». «Con la celebración del desfile de 'fanalets', los burrianenses demuestran una vez más su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y festivo, un valor que seguimos transmitiendo de generación en generación», ha explicado Boix.

