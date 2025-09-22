El T100 Triathlon World Tour convierte a Oropesa del Mar en referente mundial del triatlón de élite

EXTRA Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:40 Compartir

La playa de Les Amplàries ha sido testigo de una jornada histórica para el deporte mundial con la celebración del T100 Triathlon World Tour, una competición que ha situado a Oropesa del Mar en el epicentro del triatlón internacional y ha dejado momentos inolvidables para los miles de espectadores que se congregaron en el litoral castellonense.

La prueba femenina ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la jornada con un podio completamente británico. Lucy Charles-Barclay se ha alzado con la victoria tras una demostración de fuerza en los 2 kilómetros de natación, 80 kilómetros de ciclismo y 18 kilómetros de carrera a pie que conforman la exigente distancia PTO 100km. La británica ha sido acompañada en el podio por sus compatriotas Kate Waugh, que ha conseguido el segundo puesto, y Jess Learmonth, que ha completado el histórico triplete británico.

En la categoría masculina, la competición ha mantenido el nivel de excelencia esperado, con Hayden Wilde consiguiendo la primera posición, seguido de Rico Bogen en segunda posición y Jelle Geens cerrando el podio en tercera posición, en una carrera que ha mantenido en vilo a los espectadores hasta los últimos metros.

La salida de la competición ha contado con la presencia de Iván Sánchez, diputado provincial de Deportes de la Diputación de Castellón, el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, y otros miembros del Equipo de Gobierno Municipal, que han querido acompañar a los deportistas en este momento histórico para el municipio.

Sobre las 14:00 horas, junto a la orilla del mar Mediterráneo, se ha procedido a la entrega de premios en un marco incomparable. La ceremonia ha estado presidida por el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, la concejala de Deportes, Sonia Bellés, y el director de la prueba, Héctor de la Cagiga, y Jorge García, representante de la Federación Española de Triatlón, quienes han hecho entrega de los trofeos a los ganadores en un ambiente de gran emotividad.

La retransmisión internacional del evento ha llevado las imágenes de Les Amplaries a millones de hogares de todo el mundo, consolidando la posición de Oropesa del Mar como destino de turismo deportivo de primer nivel. La organización ha destacado la excelente acogida por parte del público local y la logística desarrollada por el consistorio.

El éxito de esta primera edición del T100 Triathlon World Tour en Oropesa del Mar abre la puerta a futuras colaboraciones y refuerza la apuesta del municipio por los grandes eventos deportivos internacionales. La combinación del alto nivel competitivo, el marco natural privilegiado de Les Amplaries y la hospitalidad oropesina ha creado una experiencia única tanto para deportistas como para espectadores.

La jornada ha supuesto un hito en la historia deportiva de Oropesa del Mar, demostrando la capacidad del municipio para organizary acoger competiciones de máximo nivel que proyectan internacionalmente el destino.

La concejala de Deportes, Sonia Bellés, ha declarado: «Desde la concejalía de deportes quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible la celebración del T100 Triathlon World Tour en nuestra localidad. Ha sido un orgullo acoger a los mejores triatletas del mundo y mostrar, una vez más, que Oropesa es un referente en la organización de eventos deportivos de primer nivel. Agradecemos a la Federación Española de Triatlón, a los organizadores, voluntarios, cuerpos de seguridad, servicios municipales y, por supuesto, a los vecinos y visitantes que han acompañado con entusiasmo este evento. Seguiremos trabajando para que Oropesa del Mar continúe siendo un destino de referencia para el turismo deportivo.»