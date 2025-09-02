El retén de la Policía Local en la playa de Almenara atiende un centenar de consultas en su primer verano de funcionamiento

EXTRA Martes, 2 de septiembre 2025, 16:50 Compartir

El retén fijo de la Policía Local ubicado este verano en la Calle Fillola, junto al paseo marítimo de la Playa Casablanca, ha permitido ofrecer una atención más cercana y accesible a vecinos y visitantes. El balance estival destaca que se han atendido 97 consultas ciudadanas relacionadas con objetos perdidos, información turística, quejas vecinales o gestiones administrativas. Según los datos recogidos, un 87% de las personas atendidas valoraron positivamente la atención recibida.

El nuevo retén de verano ha contado con la presencia fija de un agente en la zona de playa, reforzada con la coordinación diaria con el servicio de socorrismo y la colaboración con otros servicios municipales. Esta estrategia ha permitido reforzar la seguridad, mejorar la convivencia y dar una respuesta más ágil a las necesidades ciudadanas.

Por otra parte, dentro del balance de verano de la Policía Local de Almenara se pueden destacar las siguientes actuaciones:

Atención a bañistas y primeros auxilios: 5 asistencias leves (mareos, caídas, cortes), sin necesidad de traslados en ambulancia.

Control de animales sueltos: 27 intervenciones, en un 92% resueltas con aviso a los propietarios, sin sanciones.

Regulación de bicicletas y patinetes en el paseo marítimo: 18 advertencias verbales, con una reducción del 35% de incidencias respecto a 2024.

Control en establecimientos: 54 visitas preventivas a chiringuitos, restaurantes y comercios, con 3 incidencias menores solucionadas de forma amistosa y 1 sanción impuesta.

Protección medioambiental: 10 sanciones por vertidos no autorizados en zona de playa y alrededores.

Controles de tráfico: 2 delitos por alcoholemia positiva, además de 4 sanciones administrativas por alcohol y 2 por consumo de drogas.

Colaboración en actos deportivos y festivos: presencia preventiva en las fiestas de la playa y en actividades organizadas en urbanizaciones, todas ellas celebradas sin incidentes destacables.

Conclusiones positivas

El jefe de la Policía Local de Almenara, Javier Navarro, ha destacado que el balance general durante el verano de 2025 es «altamente satisfactorio, pues no se han registrado incidencias graves, se ha fortalecido la seguridad entre vecinos y visitantes, y se ha consolidado el retén como un modelo de servicio de proximidad que plantearemos repetir y reforzar en futuras temporadas estivales.»