Un vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo. E.P

Hieren con un cuchillo en una pierna a un recaudador de máquinas tragaperras en Castellón

Los asaltantes trataban de hacerse con los 30.000 euros que portaba el agredido

Redacción

Lunes, 24 de noviembre 2025, 09:27

Un recaudador de máquinas tragaperras fue agredido el sábado en Castellón por dos personas que le hirieron en la pierna y el brazo con un cuchillo. Los asaltantes trataban de hacerse con la recaudación que había recogido el agredido en su recorrido por distintas máquinas . La cantidad ascendía a 30.000 euros.

El herido fue dado de alta en la madrugada del domingo y la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación de los hechos.

