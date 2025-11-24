Hieren con un cuchillo en una pierna a un recaudador de máquinas tragaperras en Castellón Los asaltantes trataban de hacerse con los 30.000 euros que portaba el agredido

Un recaudador de máquinas tragaperras fue agredido el sábado en Castellón por dos personas que le hirieron en la pierna y el brazo con un cuchillo. Los asaltantes trataban de hacerse con la recaudación que había recogido el agredido en su recorrido por distintas máquinas . La cantidad ascendía a 30.000 euros.

El herido fue dado de alta en la madrugada del domingo y la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación de los hechos.