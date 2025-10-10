Planes en Castellón este fin de semana con motivo del 12 de octubre: de la globoflexia al tango o las sevillanas Los actos por el Día de la Hispanidad se distribuyen en tres jornadas del 10 al 12 de octubre

Castellón ha presentado la programación de actos para conmemorar el Día de la Hispanidad, con la particularidad este año de que los actos se distribuirán en tres jornadas del 10 al 12 de octubre.

Así lo ha avanzado el concejal de Participación Ciudadana, en el Ayuntamiento de Castellón, Paco Cabañero, quien ha presentado la programación junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ya que otra de las novedades en esta ocasión es que la Generalitat Valenciana ha colaborado con el Ayuntamiento para ampliar la agenda de actos de esta festividad.

Viernes 10 de octubre

En lo que respecta a la programación, los actos arrancarán el 10 de octubre, viernes a las 20:00h con la inauguración a cargo del pregonero Saúl Barbosa en la Plaza María Agustina y Jorge Bonora será el presentador. Posteriormente a las 20:30 el Dj Luís «Salsa» amenizará la noche.

Sábado 11 de octubre

El 11 de octubre, sábado, a las 9:00h comenzará el montaje de carpas informativas en la Plaza María Agustina y a las 12:00h será la apertura oficial, donde las asociaciones hispanas participantes contarán con una pequeña demostración de sus productos gastronómicos típicos y artesanía.

A las 12:00h Arrancarán los talleres de globoflexia y pintacaras para los más pequeños seguida de la actuación de la Asociación Villa Colombia a las 13:15. Posteriormente, a las 13:45 hará una exhibición de tango y folclore la Asociación Argentina CEIBO y a las 14:30 será la actuación musical de TRB y ACPERVIL Contigo Perú.

Por la tarde continuarán las actividades, a las 17:00 los talleres de globoflexia y pinta caras y la actuación de Colombia Origen «Salsa Caleña».

A las 19:00h habrá una Master Class de Baules Latinos con Sergio Fernández, a las 20:00h la actuación de Viva Cuba «Baile de la Chancleta», a las 20:30 la actuación del Grupo de tambor de la Asociación ASOVECAS (Venezuela), a las 21:00h actuación Foclórica de la Asociación Hispanoamericana Unida de Colombia y concluirá la jornada a las 23:00h con la actuación musical Géneros de Música Hispana a cargo del grupo musical Son de Barrio.

12 de octubre

Finalmente, el propio Día de la Hispanidad, 12 de octubre, a las 11:00h comenzará con la apertura de carpas y música ambiente, a las 13:00h habrá actuación de Sevillanas y a las 18:00h será el desfile principal del Día de la Hispanidad que contará con asociaciones de países hispanos participantes que partirá desde la Plaza Mayor y recorrerá las calles Arcipreste Balaguer, Calle Mayor hasta culminar en la Plaza María Agustina. A las 19:00h tendrá lugar el acto de clausura, conducido por los presentadores Regina Ballester y Jorge Bonora y la actuación de la Unió Musical Rotglà i Corberà.

Cabañero ha destacado que «en esta ocasión la celebración del Día de la Hispanidad cuenta con la particularidad y la novedad de que la programación se une con la que se ha conformado de la mano de la Generalitat Valenciana. Una muestra de que la colaboración entre instituciones suma y está más latente que nunca, para ofrecer la mejor programación que los ciudadanos se merecen».

El edil ha agradecido la colaboración en la organización de los actos a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Castellón (FedProVeCas) y a su presidenta, Vicky Amores, así como a las entidades de origen hispano que también han asistido a la presentación y que actuarán en las jornadas del 11 y 12 de octubre. Son la Asociación Cultural «Villa Colombia», Asociación Hispanoamérica Unida, Asociación Cultural Argentina «Ceibo», Contigo Perú, Colombia Origen, Asociación Cultural «Viva Cuba» y la Asociación ASOVECAS de Venezuela. «Gracias por traernos un trocito de vuestro país aquí a Castellón», ha declarado el edil.

Por su parte, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, ha explicado que «es la primera vez que la Generalitat Valenciana celebra el Día de la Hispanidad también junto al Ayuntamiento. Es una celebración común que pone en valor los lazos culturales, históricos y lingüísticos que compartimos con los hispanohablantes».

Frabregat ha señalado que «estas fiestas, que se celebrarán de viernes a domingo y nacen con el propósito de ser un punto de encuentro entre culturas hermanas, una oportunidad para disfrutar de la música, de la danza y de las tradiciones, en un ambiente de respeto y convivencia».