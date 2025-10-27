El Pele pone con su duende el broche de oro al Festival Flamenco Ciudad de Castellón- II Memorial Juan Lloria

EXTRA Lunes, 27 de octubre 2025, 09:58 Compartir

El Festival Flamenco Ciudad de Castellón - II Memorial Juan Lloria ha puesto su broche de oro con la esperada actuación de El Pele que ha tenido lugar esta tarde en el Teatre del Raval- Rafael Lloret. Un concierto que ha contado con la presencia de la concejala de Cultura, María España, y donde también ha estado presente el edil de Empleo, Juan Carlos Redondo.

Así, el recital del cantante cordobés ha llenado con su arte el teatro del calle Conde Pestagua, dejando algunos de los momentos más brillantes de la edición 2025 del festival.

Manuel Moreno Maya, conocido artísticamente como «El Pele» nació en Córdoba hace 71 años y ha sido pareja de artistas como el guitarrista Vicente Amigo, colaborando con leyendas como Camarón de la Isla y llegando a compartir escenario con otros cantantes internacionales tan diferentes en estilo como David Bowie o Prince.

El concierto de El Pele ha sido el acto principal de este domingo que ha tenido también un cine coloquio sobre la película «Bodas de Sangre» de Carlos Saura y la conferencia de Juan Antonio «Niño de la Candelaria» en el edificio Menador.

El festival se abrió de manera brillante con el concierto de Mayte Martín que llenó la Plaza Mayor de Castellón el viernes por la noche. Y por esta edición también han pasado referentes de la música y la cultura flamenca como Pedro El Granaíno y la rumba de Sabor de Gràcia, sin olvidar la participación de grupos y artistas castellonenses como Cositas Buenas, La Meligrana o Aloma de Balma.

Además, el Festival de Flamenco Ciudad de Castellón – II Memorial Juan Lloria ha servido para poner en marcha las primeras Jornadas Culturales Flamencas de la ciudad de Castellón, organizadas por la concejalía de Cultura y la Asociación «Los Lunares», contando con actividades complementarias como desfiles de moda, conferencias o talleres de sevillanas y cajón flamenco para todos los públicos.

Un festival de primer nivel

Para la concejala de Cultura, María España, «el festival ha sido todo un éxito ya que hemos podido disfrutar de grandes artistas y la respuesta del público ha sido masiva en todas las actividades y actuaciones. Podemos decir, sin ninguna duda, que Castellón cuenta con un festival que está entre los mejores de España por la calidad de sus propuestas».

«Estamos seguros de que Juan Lloria, enamorado de la cultura flamenca y máximo difusor de ella en la ciudad de Castellón y nuestra provincia, estaría muy orgullo con la repercusión que está teniendo este festival, que se realiza en su memoria y del que han podido disfrutar miles y miles de personas a lo largo de este fin de semana».