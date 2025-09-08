Oropesa del Mar lanza su ruta segura al colegio

EXTRA Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:03 Compartir

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha puesto en marcha «El Camino Seguro», un proyecto pionero que busca fomentar la movilidad sostenible y reforzar la seguridad de los estudiantes en sus trayectos diarios hacia los centros educativos del municipio, coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar.

La iniciativa contempla la creación de diferentes puntos de encuentro distribuidos por la localidad, donde los alumnos de cada centro escolar pueden reunirse antes de dirigirse al colegio o instituto. De esta forma, se favorece que los más jóvenes realicen el trayecto acompañados, incrementando su seguridad y promoviendo valores de convivencia y responsabilidad compartida.

«El Camino Seguro» supone una inversión en el futuro de la juventud de Oropesa del Mar, ya que no solo contribuye a la seguridad vial, sino que también impulsa hábitos saludables y sostenibles. Al mismo tiempo, se plantea como un apoyo a los centros educativos en sus futuros proyectos relacionados con la movilidad responsable.

La concejala de Educación, Andrea Iliescu, ha destacado la importancia de esta iniciativa y ha querido reconocer el papel de la Policía Local en su desarrollo: «Quiero agradecer de manera especial a la Policía Local por su colaboración en este proyecto, y muy particularmente a los dos agentes tutores que han participado activamente en su desarrollo, así como a la inspectora y al intendente. Sin su implicación y compromiso, la puesta en marcha de 'El Camino Seguro' no habría sido posible. Este proyecto es un ejemplo claro de cómo el trabajo conjunto entre administraciones y fuerzas de seguridad repercute directamente en el bienestar y la seguridad de nuestros jóvenes».

Con este proyecto, Oropesa del Mar da un paso firme hacia una educación más segura, responsable y sostenible, ofreciendo a los estudiantes un entorno de confianza para su día a día.