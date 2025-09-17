Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ONDA

Onda presenta la nueva edición de Actividades Formativas con cursos innovadores y enfoque en la salud

La programación incorpora novedades en talleres como Cerámica con torno, Reciclaje artístico, Crochet o Salud y bienestar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:48

El Ayuntamiento de Onda, a través de la Concejalía de Educación, Formación e Infancia, ha presentado la nueva edición de la programación municipal de Actividades Formativas + Salud para el primer cuatrimestre del curso 2025/2026. La iniciativa, ya consolidada como una cita anual, llega este año con novedades que amplían la oferta y ponen el foco en la creatividad, la tecnología y el bienestar personal.

La concejala del área, María Ojeda, ha destacado: «Queremos ofrecer a los ondenses formación útil que combine conocimiento, creatividad y hábitos saludables para mejorar su calidad de vida y fomentar el crecimiento personal».

Entre las nuevas propuestas destacan los talleres de Cerámica con torno, donde se trabaja la modelación de barro; Reciclaje artístico, que promueve la sostenibilidad a través de la reutilización de materiales, y Crochet, que combina creatividad y relajación. Además, se incorpora el curso de Salud y Bienestar, centrado en técnicas de respiración y relajación.

Junto a estas novedades, se mantienen actividades ya tradicionales como Pintura sobre azulejo, Técnicas de decoración cerámica, Dibujo artístico, Costura, Ballfit, Yoga, Mindfulness o los cursos de Iniciación a la Informática, que se retoman en esta edición.

Inscripciones y matrícula

El periodo de preinscripción estará abierto del 18 al 24 de septiembre, mientras que la matrícula se podrá formalizar del 4 al 15 de octubre. Las personas interesadas podrán gestionarlo de forma telemática a través de la web municipal o de manera presencial en la Casa de la Cultura y en el SAT.

Los precios se mantienen en 0,90 €/hora para empadronados y 2 €/hora para no empadronados, con bonificaciones especiales para mayores de 65 años, personas con diversidad funcional y personas desempleadas de larga duración.

