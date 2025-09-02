Onda inicia el desmontaje de la Plaza España para dar paso a su gran transformación

EXTRA Martes, 2 de septiembre 2025, 16:36 Compartir

El Ayuntamiento de Onda ha comenzado esta semana los trabajos de desmontaje en la Plaza España, una actuación previa a la gran remodelación que transformará este espacio en un entorno más verde, accesible y moderno.

Los trabajos iniciales consisten en la retirada de terrazas, la fuente ornamental, que será reubicada y recuperará una nueva función en otro espacio del municipio, y otros elementos existentes, con el fin de dejar la zona despejada y lista para que la empresa adjudicataria pueda arrancar las obras de inmediato.

En esta línea, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha señalado: «Damos el primer paso visible para convertir en realidad una idea en la que hemos trabajado junto a los vecinos, y que situará a la Plaza España de Onda como referente en innovación urbana y en calidad de vida».

El proyecto, adjudicado a la empresa BECSA con una inversión de 2,97 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, contempla una remodelación integral que dará solución a las filtraciones del aparcamiento subterráneo, renovará los pavimentos con criterios de accesibilidad universal y ampliará las zonas verdes mediante vegetación autóctona.

Además, se instalarán estructuras bioclimáticas para generar sombra, un área de juegos infantiles modernos y seguros, nuevo mobiliario urbano y una fuente ornamental con la réplica del histórico tren La Panderola, símbolo de la memoria colectiva de Onda.

Mercado del jueves

Para garantizar la actividad habitual de la ciudad durante el proceso, el mercado de los jueves se trasladará al parking exterior del Pabellón Víctor Cabedo a partir del 4 de septiembre, siguiendo las recomendaciones de la Policía Local y los técnicos municipales.

Con el objetivo de facilitar la movilidad, será necesario dejar libre el parking del pabellón los jueves de mercado desde las 5.00 hasta las 16.00 horas, de manera que los puestos puedan instalarse con normalidad y en condiciones de seguridad. Además, para compensar la ocupación del espacio habitual, se ha habilitado un aparcamiento alternativo gratuito en el recinto ferial, al que se podrá acceder fácilmente desde las calles Miquel Peris y Sanchis Guarner.

Asimismo, durante la Fira d'Onda, la tradicional Tasca del Tord y las actividades previstas en la plaza se reubicarán en un emplazamiento alternativo para su correcto desarrollo.

Línea de ayudas directas

Cabe destacar que el Ayuntamiento de Onda ha activado una línea de ayudas directas para los hosteleros, comerciantes y autónomos de la Plaza España cuya actividad pueda verse afectada durante las obras de remodelación. Estas subvenciones contemplan hasta 2.000 euros por establecimiento en el caso de aquellos negocios que dispongan de terraza, mientras que los comercios y locales sin terraza podrán recibir hasta 1.000 euros.