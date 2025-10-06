Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ONDA

Onda impulsa nuevas oportunidades formativas con el inicio del programa de FP Básica en Instalaciones Deportivas

Quince alumnos han comenzado hoy su formación en el Casal Jove dentro del programa municipal de oportunidades formativas

EXTRA

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:18

Esta mañana ha comenzado en el Casal Jove el nuevo curso de Formación Profesional Básica en Operaciones auxiliares en la organización y funcionamiento de instalaciones deportivas, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació; y dirigida a jóvenes que no han obtenido la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En esta edición participan 15 alumnos y alumnas, derivados de los institutos de Onda y de los Servicios Sociales municipales, que recibirán formación teórica y práctica durante todo el curso escolar. Al finalizar, obtendrán un certificado de cualificación profesional que les permitirá acceder al mercado laboral o continuar su itinerario formativo en otros ciclos de FP.

El programa combina contenidos técnicos sobre gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas con competencias personales y laborales, fomentando el trabajo en equipo, la responsabilidad y la autonomía.

