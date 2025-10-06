Onda impulsa nuevas oportunidades formativas con el inicio del programa de FP Básica en Instalaciones Deportivas

EXTRA Lunes, 6 de octubre 2025, 15:18 Compartir

Esta mañana ha comenzado en el Casal Jove el nuevo curso de Formación Profesional Básica en Operaciones auxiliares en la organización y funcionamiento de instalaciones deportivas, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació; y dirigida a jóvenes que no han obtenido la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En esta edición participan 15 alumnos y alumnas, derivados de los institutos de Onda y de los Servicios Sociales municipales, que recibirán formación teórica y práctica durante todo el curso escolar. Al finalizar, obtendrán un certificado de cualificación profesional que les permitirá acceder al mercado laboral o continuar su itinerario formativo en otros ciclos de FP.

El programa combina contenidos técnicos sobre gestión y mantenimiento de instalaciones deportivas con competencias personales y laborales, fomentando el trabajo en equipo, la responsabilidad y la autonomía.