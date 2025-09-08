Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Podemos pide a la jueza de la dana que cite a Maribel Vilaplana tras la publicación de su carta
AYTO. ONDA

Onda consigue la distinción de la Fira como Fiesta de Interés Turístico Autonómico

La Generalitat concede el título honorífico a la celebración más emblemática de la ciudad tras más de siete siglos de historia

EXTRA

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:59

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha otorgado oficialmente el título honorífico de Festa d'Interés Turístic Autonòmic de la Comunitat Valenciana a la Fira d'Onda, en reconocimiento a su singularidad, su arraigo popular y su capacidad para proyectar Onda como destino turístico de referencia en toda la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha declarado: «Nuestra Fira es el reflejo de la identidad ondense y este título es un reconocimiento al esfuerzo de todo un pueblo». «Durante generaciones, hemos sabido mantener viva la esencia de la fiesta, enriqueciéndola con nuevos actos y haciéndola crecer hasta convertirse en un referente en toda la Comunitat Valenciana», ha añadido.

Una tradición con más de 750 años de historia

El origen de la Fira se remonta a 1267, cuando el rey Jaume I concedió a Onda el privilegio de celebrar una feria anual. Desde entonces, la cita ha pasado de ser un mercado agrícola y ganadero a convertirse en una celebración popular que combina actos religiosos, culturales, taurinos y festivos, manteniendo siempre su capacidad para unir a generaciones.

Entre los actos más característicos destacan el canto colectivo del Himno al Santísimo Salvador en la procesión del primer domingo, los encierros de toros cerriles, el tradicional Bou de Fira, los homenajes a los mayores y la participación activa de más de un centenar de peñas que dinamizan la programación. Estos elementos convierten a la Fira en una celebración única en el calendario festivo valenciano.

La Fira d'Onda congrega cada año a más de 200.000 participantes y genera un impacto económico estimado en 10 millones de euros, consolidándose como motor de dinamización para el comercio, la hostelería y la vida cultural de la ciudad. Al mismo tiempo, refuerza la identidad local y proyecta a Onda como uno de los grandes referentes del turismo de interior de la Comunitat Valenciana.

