Onda celebra una jornada sobre el futuro de la cerámica en la era de la construcción industrializada El evento, organizado por el Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, se celebrará el viernes 28 de noviembre, de 9.00 a 12.00 horas, y contará con la participación de referentes del sector

La localidad castellonense de Onda celebrará en el espacio de La Campaneta Factoría Cultural la jornada 'Construcción industrializada: cómo impacta en el futuro del sector cerámico', un encuentro que reunirá a empresas tecnológicas, ingenierías, fabricantes y prescriptores para analizar el papel de la cerámica en los nuevos modelos constructivos sostenibles y de alto valor añadido.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que la localidad es «la capital de la innovación cerámica y lidera el salto hacia la construcción del futuro». «La industrialización es una oportunidad para las empresas y una estrategia de competitividad que consolida a Onda como epicentro de la transformación industrial», ha añadido en un comunicado.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Onda en colaboración con la Cámara de Comercio de Castellón, se celebrará el viernes 28 de noviembre, de 9.00 a 12.00 horas, y contará con la participación de referentes del sector como una empresa cerámica ondense, Reymansa y Boreal Open Systems, junto a la Directora General del ITC-AICE, Yolanda Roig, que moderará la mesa empresarial 'Innovación e integración cerámica en sistemas industrializados'.

Durante la jornada se abordarán los retos y oportunidades que la industrialización plantea a la cerámica, desde el diseño para sistemas modulares y la automatización de procesos, hasta la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad como ejes de competitividad internacional.

La cita empresarial contará también con un espacio de networking destinado a crear sinergias y nuevos proyectos entre compañías del clúster cerámico, la construcción y la tecnología.

Según los últimos datos de Ascer, la producción cerámica española alcanzó 416 millones de metros cuadrados en 2024, con un crecimiento del +5,6 por ciento, y más de la mitad de las exportaciones se dirigieron al mercado europeo.

A su vez, Eurostat confirma que la construcción en la UE creció un 3,6% en 2025, mientras el mercado de edificios prefabricados supera los 28.000 millones de dólares, con un crecimiento anual superior al 6%.

«Estos datos reflejan una tendencia imparable: la construcción industrializada marcará el futuro del hábitat europeo, y la cerámica de Onda tiene la oportunidad de ser protagonista», ha subrayado Ballester.

