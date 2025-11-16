Dos nuevas rutas de avión unirán Castellón con santuarios universitarios de Italia e Inglaterra este verano Operarán dos veces por semana del 1 de junio hasta finales de septiembre

Nacho Ortega Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:12

El aeropuerto de Castellón estará conectado el próximo verano con dos ciudades europeas. La Ryanair ha anunciado este martes 12 de noviembre la apertura de dos conexiones directas con dos nuevos destinos, uno en Italia y otro en Reino Unido, que funcionarán durante casi cuatro meses.

Las rutas enlazarán el aeropuerto de Castellón con Mánchester (Reino Unido) y Bolonia (Italia), comenzarán a operar el 1 de junio y se mantendrán hasta finales de septiembre, con dos vuelos semanales en cada destino. Los billetes para los vuelos entre Castellón, Mánchester y Bolonia ya están disponibles en la web de la compañía irlandesa.

Tanto Bolonia como Mánchester son dos ciudades que en su día fueron fueron centros industriales clave en sus países, pero que en la actualidad se han convertido en epicentros culturales y universitarios en Europa. Bolonia alberga la Universidad más antigua del mundo occidental (fundada en 1088), mientras que Mánchester posee una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido, destacada en ciencia e ingeniería.

En ambas hay mucha animación y un reconocido ambiente cultural. De hecho, Manchester es sinónimo de música británica (Joy Division, The Smiths, Oasis…) mientras que Bolonia es Ciudad de la Música UNESCO, con una gran tradición artística, de ópera y cultura alternativa.

Estas incorporaciones forman parte del programa de verano 2026 de Ryanair, que eleva a 10 el número total de rutas desde Castellón, conectando la provincia con siete mercados europeos.

Desde la compañía destacan que estas nuevas conexiones reforzarán la conectividad y la competitividad del aeropuerto de Castellón, impulsando tanto el turismo como las relaciones comerciales con dos ciudades estratégicas para la industria cerámica y el tejido empresarial de la región.

«Ryanair se complace en brindar más opciones y beneficios tanto a los ciudadanos como a los visitantes de Castellón con nuestras nuevas rutas a Mánchester y Bolonia. Estas rutas apoyarán el crecimiento del turismo y la industria de Castellón, conectando la región con mercados estratégicos clave», señaló Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España.