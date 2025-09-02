Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. SEGORBE

Música en directo y la mejor gastronomía en la Feria del Jamón de Segorbe

EXTRA

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:48

La combinación de ocio y gastronomía ideal llega del 8 al 14 de septiembre con la Feria del Jamón de Segorbe, una muestra con entrada gratuita que ofrecerá música en directo y productos de cercanía en el espacio idílico del Jardín Botánico Pau.

La semana taurina de la ciudad coincide con esta tradicional cita gastronómica que será la opción perfecta para disfrutar de productos típicos como el jamón, el queso y el embutido, además de otras tapas, después de presenciar el evento estrella, la internacional Entrada de Toros y Caballos.

El lunes 8 de septiembre a las 13:00 horas se inaugura la tradicional Feria, que con esta suma 27 ediciones, y que contará con el siguiente programa de espectáculos:

- Del lunes 8 al jueves 11 de septiembre: sesión comercial con DJ Wor (a partir de las 11h. excepto el lunes, a partir de la hora de inauguración).

- El viernes 12 de septiembre: Río Esencia Flamenco (de 14:30 a 17:00h.) y Dj Wor (de las 17:00 h. hasta el cierre).

- El sábado 13 de septiembre: Chanela Grupo Flamenco (de 14:30 h. a 17:00h.) y Dj Wor (de las 17:00h. hasta el cierre).

- El domingo 14 de septiembre: Dj Wor (de 11:00 h. a cierre).

Las mejores opciones para el paladar y la diversión está asegurada en una semana para vivir las fiestas segorbinas. El horario de cierre será a las 18:00 horas entre semana y las 20:00 horas viernes, sábado y domingo, aproximadamente.

Tanto la alcaldesa, M.ª Carmen Climent, como el concejal de Mercados y Ferias, Aitor Aparicio, han «animado a visitantes y locales a experimentar la gran oferta de ocio y gastronomía de la semana taurina, incluyendo los momentos de parar a reponer fuerzas con las mejores opciones gastronómicas, entre las que se encuentra esta emblemática Feria del Jamón, así como en los restaurantes y bares locales ».

