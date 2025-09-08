Muere una mujer en la playa Torre de la Sal de Cabanes (Castellón) tras salir del agua El SAMU ha atendido a la mujer, pero no ha podido recuperarla

Una mujer de 58 años ha fallecido este domingo en la playa Torre de la Sal de Cabanes (Castellón) tras salir del agua y entrar en parada cardiorrespiratoria.

El aviso ha entrado a las 10.41 horas y hasta el lugar de los hechos se ha movilizado una ambulancia SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El SAMU ha atendido a la mujer, pero no ha podido recuperarla, por lo que ha confirmado su fallecimiento.

