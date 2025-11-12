Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos ambulancias en una imagen de archivo. E.P

Muere un hombre de 34 años en un accidente laboral en Vilafamés

Los hechos ocurrieron en una mercantil

Redacción

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:04

Comenta

Un hombre de 34 años ha fallecido este martes en un accidente laboral en una empresa de Vilafamés (Castellón), han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos han ocurrido en una mercantil y el CICU ha recibido el aviso del siniestro sobre las 16.00 horas. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU.

El equipo médico del SAMU ha realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre de 34 años de edad, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

