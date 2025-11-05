Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. MONCOFA

Moncofa impulsa la nueva estación de bombeo con la cesión de los terrenos a la EPSAR

EXTRA

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:32

La nueva estación de bombeo de Moncofa, uno de los proyectos de infraestructura hidráulica más ambiciosos en el municipio, ha dado un paso adelante definitivo con la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), la entidad dependiente de la Generalitat Valenciana que ejecutará las obras. Con una inversión de 2,7 millones de euros, el proyecto contempla la construcción de nuevos colectores y una EBAR que modernizarán por completo la red de evacuación de aguas pluviales y residuales del casco urbano, llevándolas directamente a la depuradora. De esta manera, se minimizarán los riesgos de saturación y aumentará la capacidad de la red ante episodios de fuertes precipitaciones.

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha destacado que se trata de una actuación de enorme importancia para el futuro del municipio. «La nueva estación de bombeo y los colectores supondrán una mejora fundamental en la gestión del saneamiento, una infraestructura clave para garantizar un crecimiento urbano sostenible, proteger nuestro litoral y prevenir los problemas que provocan las lluvias intensas», ha explicado el primer edil.

Alós Valls ha querido destacar también el compromiso del Consell con Moncofa y con la modernización de las infraestructuras del municipio. «La Generalitat actual cumple con Moncofa no sólo activando este importantísimo proyecto, sino financiándolo íntegramente», recuerda el alcalde.

El primer edil ha firmado recientemente la resolución por la que pone los terrenos a disposición de la EPSAR y autoriza la contratación del proyecto. Con este paso, Moncofa avanza hacia una red de saneamiento moderna, eficiente y preparada para el futuro, reafirmando su apuesta por la sostenibilidad, la seguridad urbana y la protección del litoral.

