Moncofa amplía las opciones de juego y ocio infantil con una tirolina de 23 metros en la avenida Primero de Mayo

EXTRA Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:38 Compartir

El Ayuntamiento de Moncofa ha invertido cerca de 12.000 euros en la instalación de una nueva tirolina en la avenida Primero de Mayo, un elemento lúdico que se incorpora al municipio para ampliar las opciones de juego y diversión de los más pequeños y pequeñas, con todas las medidas de seguridad y certificaciones pertinentes. La nueva tirolina cuenta con una longitud de casi 23 metros y un recorrido útil de 15 metros, con un tope amortiguado que garantiza un frenado suave. El presupuesto incluye el montaje, gestión de residuos, además de cartelería inclusiva con pictogramas.

El concejal de Urbanismo, Luis Ángel, ha destacado que «con esta actuación seguimos mejorando nuestros parques y jardines, pensando sobre todo en la calidad de vida de los niños y niñas de Moncofa. Porque para nosotros es tan importante realizar nuevas inversiones como mantener en perfecto estado las infraestructuras que ya tenemos».

En este sentido, Ángel recuerda que durante este verano también se ha llevado a cabo la renovación integral del parque Beatriz Romero, junto al CEIP Avel·lí Corma, con una inversión de más de 40.000 euros. Esta intervención permitió modernizar completamente este espacio con pavimento de caucho, nuevos juegos infantiles y elementos que favorecen el desarrollo psicomotriz de los escolares.

Ahora, los niños y niñas de Moncofa podrán disfrutar también de este nuevo elemento de ocio, adaptado a edades entre los 6 y los 14 años.