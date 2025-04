Mercadillos, catas de cerveza, torneos de fútbol, tardeos y rutas en las Pascuas de Almenara

EXTRA Martes, 15 de abril 2025, 11:23 Compartir

El Ayuntamiento de Almenara ha presentado la programación especial de Pascua prevista para esta semana en la que destaca el Mercadet de Pasqua en la Playa Casablanca, así como cuatro torneos de fútbol base, las rutas guiadas al Paraje dels Estanys y el Tardeo de los Quintos dels 27 anys y de los Quintos 2025.

A partir del Jueves Santo, 17 de abril, y hasta el Domingo de Pascua, 20 de abril, en la zona de la Oficina de Turismo de la Playa Casablanca de Almenara abrirá sus puertas el Mercadet de Pasqua. En él además de los diversos expositores, habrá espacio para los talleres y atracciones infantiles durante los cuatro días.

TORNEOS DE FÚTBOL BASE

En el ámbito deportivo se disputarán un año más cuatro torneos «Vila d'Almenara» de fútbol base en las categorías de Querubín, Femenino, y Alevín de primer y segundo año.

El Jueves Santo a partir de las 9 de la mañana comenzará el Torneo Querubín en el Campo José Vicente Forment. En él participarán el Club Almenara Atlètic, CF At. Gilet, CD Segorbe, Primer Toque y CD Burriana. Y a partir de las 9:30 comenzará el Torneo Femenino en la Corona, con la participación del Almenara Atlètic, CD Castellón, CF At. Gilet, Sagunto FB, CF At. Nazaret, Joventut Almassora, CF San Pedro y CD Burriana. Los torneos se celebrarán a lo largo de la mañana, terminando al mediodía.

El viernes 18 y el sábado 19, a partir de las 9 de la mañana y hasta última hora de la tarde, continuarán los torneos de fútbol en el Camp de la Corona, ahora con los enfrentamientos de la categoría de Alevín.

El viernes participarán los equipos de primer año, que serán: Club Almenara Atlètic, el CD Castellón, CD Roda, CF San José, Benicarló FB, CD Almazora, CD Acero, Alboraya UD, UD Quart y Contaudit Almàssera. El sábado será el turno de los de segundo año con la participación de: Almenara Atlètic A y B, CD Castellón, CD Roda, CF San José, Villarreal CF, CF Elche, Valencia CF, UD Quart y Alboraya UD.

VISITAS GUIADAS ALS ESTANYS D'ALMENARA

También el viernes 18 y el sábado 19 a partir de las 10 horas de la mañana desde el Aula de la Natura se ofrecerán visitas guiadas al Paraje dels Estanys de Almenara. La inscripción para las visitas será gratuita y se puede llevar a cabo en el teléfono 679 389 887 o en el correo electrónico aulanatura@almenara.es. A las visitas se le sumará el domingo 20 de 10 a 13 horas una Jornada de Puertas Abiertas del Aula de la Natura.

TARDEO

El sábado 19 de abril en la zona de la Oficina de Turismo de la Playa Casablanca, se llevará a cabo el «Tardeo» de los Quintos dels 27 anys y Quintos 2025 con la música pop-rock del Grupo Disolución. La cita será a partir de las 18 horas.

CATA DE CERVEZAS

Finalmente, el sábado 26 de abril, habrá una cata de cervezas a partir de las 13 horas frente a la Oficina de Turismo de la Playa Casablanca de Almenara. Las inscripciones tendrán un precio de 10 euros y se podrán realizar en la Oficina de Turismo del Molí d'Arròs en los teléfonos 962 62 33 45 y 660 56 88 31.