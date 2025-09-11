EXTRA Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:50 Compartir

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, ensalza la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe como símbolo de tradición y cultura.

La máxima representante de la institución provincial ha asistido este jueves a una de las citas más representativas de la cultura popular castellonense, declarada, desde el año 2005, como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Además, desde el 2011 ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural Inmaterial.

«La Entrada de Toros y Caballos de Segorbe no es solo una fiesta, es parte de nuestra identidad colectiva. Una celebración única por su originalidad y espectacularidad, que proyecta al mundo nuestras tradiciones y genera riqueza en nuestra tierra», ha destacado la dirigente provincial.

Cada año, esta fiesta atrae a miles de vecinos y visitantes a la capital del Alto Palancia, que disfrutan del paso de los toros y caballistas. A lo largo de los 450,20 metros del recorrido de la Entrada, son multitud de personas las que presencian el espectáculo. La presidenta de la Diputación de Castellón ha señalado la importancia de apoyar, poner en valor y preservar esta tradición, «una expresión cultural y de identidad colectiva que forma parte de la idiosincrasia de esta tierra», ha subrayado Marta Barrachina, quien ha destacado la implicación y participación de los vecinos y vecinas de Segorbe, ensalzando la figura de los caballistas, que engalanan con esmero a sus caballos para que luzcan durante la celebración.