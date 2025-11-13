La localidad de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada
Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos
Valencia
Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:46
Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos. Si durante la noche del martes al miércoles hubo hasta 9 localidades que durmieron por debajo de los 0 grados, este jueves ningún municipio ha bajado de esta significativa cifra.
Vilafranca, en Castellón, ha marcado la temperatura más baja con 0,9 grados. Seguidamente, El Toro, Xodos y Onil han marcado 2,0 grados, 2,4 grados y 2,5 grados, respectivamente. Por encima ha estado Bocairent, con 3,0 grados.
Dónde ha hecho más frío
|LOCALIDAD
|TEMPERATURA
|Vilafranca
|0,9
|El Toro
|2,0
|Xodos
|2,4
|Onil
|2,5
|Bocairent
|3,0
|Ayora
|3,2
|Villena
|3,2
|La Pobla de Benifassà
|3,4
|Calles
|3,9
|El Pinós
|3,9
Por otro lado, las máximas de este jueves no presentarán muchos cambios y estarán en torno a los 23 grados.
La Comunitat se prepara este viernes para la llegada de las conocidas 'lluvias de sangre', conocida así porque el agua cae mezclada con partículas procedentes del desierto.