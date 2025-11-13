La localidad de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos

María Gardó Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:46 Comenta Compartir

Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos. Si durante la noche del martes al miércoles hubo hasta 9 localidades que durmieron por debajo de los 0 grados, este jueves ningún municipio ha bajado de esta significativa cifra.

Vilafranca, en Castellón, ha marcado la temperatura más baja con 0,9 grados. Seguidamente, El Toro, Xodos y Onil han marcado 2,0 grados, 2,4 grados y 2,5 grados, respectivamente. Por encima ha estado Bocairent, con 3,0 grados.

Dónde ha hecho más frío LOCALIDAD TEMPERATURA Vilafranca 0,9 El Toro 2,0 Xodos 2,4 Onil 2,5 Bocairent 3,0 Ayora 3,2 Villena 3,2 La Pobla de Benifassà 3,4 Calles 3,9 El Pinós 3,9

Por otro lado, las máximas de este jueves no presentarán muchos cambios y estarán en torno a los 23 grados.

La Comunitat se prepara este viernes para la llegada de las conocidas 'lluvias de sangre', conocida así porque el agua cae mezclada con partículas procedentes del desierto.