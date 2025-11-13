Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre por la gripe aviar
Una mujer pasea abrigada por la calle. R. Blanco

La localidad de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada

Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

Las temperaturas mínimas han ascendido este jueves y se ha notado en los medidores nocturnos. Si durante la noche del martes al miércoles hubo hasta 9 localidades que durmieron por debajo de los 0 grados, este jueves ningún municipio ha bajado de esta significativa cifra.

Vilafranca, en Castellón, ha marcado la temperatura más baja con 0,9 grados. Seguidamente, El Toro, Xodos y Onil han marcado 2,0 grados, 2,4 grados y 2,5 grados, respectivamente. Por encima ha estado Bocairent, con 3,0 grados.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
Vilafranca 0,9
El Toro 2,0
Xodos 2,4
Onil 2,5
Bocairent 3,0
Ayora 3,2
Villena 3,2
La Pobla de Benifassà 3,4
Calles 3,9
El Pinós 3,9

Por otro lado, las máximas de este jueves no presentarán muchos cambios y estarán en torno a los 23 grados.

La Comunitat se prepara este viernes para la llegada de las conocidas 'lluvias de sangre', conocida así porque el agua cae mezclada con partículas procedentes del desierto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  4. 4

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  5. 5

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  6. 6

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  7. 7

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  8. 8 Santiago Cañizares se casa este viernes en Valencia
  9. 9 Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado
  10. 10

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La localidad de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada

La localidad de la Comunitat Valenciana donde ha hecho más frío esta madrugada