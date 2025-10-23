Iberdrola anuncia cortes de luz en Castellón y otros 4 municipios de la provincia durante esta semana (del 25 al 31 de octubre) Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones

Imagen de archivo del día del apagón.

María Gardó Valencia Jueves, 23 de octubre 2025, 12:13 Comenta Compartir

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados en la ciudad de Castellón y otros municipios de la provincia, que se realizarán entre el 25 y el 31 de octubre. Todos ellos se deben a labores de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, según ha anunciado la propia compañía.

De esta manera, se producirán cortes de electricidad en Castellón y municipios como Benicasim, Betxí y l'Alcora, entre otros:

Estas son las calles de Castellón que se verán afectadas por los cortes de luz:

Castellón: lunes 27 de octubre, de 08.00 a 09.45 horas

Av Doctor Clara: 21 1

Cl Aparisi Guijarro: 27, 35, 37, 39

Cl Republica Argentina: 19, 23

Castellón: lunes 27 de octubre, de 10.15 a 12.00 horas

Cl Ingeniero Ballester: 19, 21

Cl Republica Argentina: 11, 13

Castellón: lunes 27 de octubre, de 12.00 a 14.00 horas

Cl Republica Argentina: 9 PR, 9 A, 9 B, 10 1, 15

Castellón: martes 28 de octubre, de 08.00 a 10.00 horas

Av Doctor Clara: 1 1, 1, 5, 7, 10, 11, 12, 15 PR

Castellón: martes 28 de octubre, de 10.30 a 12.30 horas

Av Doctor Clara: 12, 20, 22

Castellón: martes 28 de octubre, de 12.30 a 14.30 horas

Av Doctor Clara: 2, 4 A, 4 B, 4 1, 4 2, 4

Cl Republica Argentina: 7

Castellón: martes 28 de octubre, de 14.30 a 15.30 horas

Cl Republica Argentina: 2, 4, 8 1, 8

Castellón: miércoles 29 de octubre, de 08.30 a 09.30 horas

Cl Alemania (Ciudad Transporte): 1 B

Cl Cuadra Saboner: 0 SN

Castellón: miércoles 29 de octubre, de 08.30 a 10.00 horas

Cl Enmedio: 34, 36, 40

Castellón: miércoles 29 de octubre, de 11.30 a 13.00 horas

Cl Cases De Ordal: 4, 6, 8, 12, 14 L, 18, 20

Cl Mossen Jaume Paches Andre: 1, 3, 5, 7

Tr Av Lidon III: 2, 10, 16

Consulta aquí todos los cortes de luz y Castellón y provincia para la semana entrante:

Pincha aquí si no puedes leer correctamente el PDF

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.