Embarcación de la Guardia Civil. Miquel A. Borràs/EFE

La Guardia Civil rescata en Castellón una embarcación a la deriva con dos tripulantes a media milla del puerto

El aviso lo llevó a cabo un usuario de una moto acuática

EP

Castellón

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:12

Agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil rescató en la tarde de ayer una embarcación de recreo que se encontraba a la deriva con dos tripulantes a bordo a media milla del puerto de Castellón, según ha informado el Instituto Armado. El aviso, recibido a través del usuario de una moto acuática, requería de una rápida actuación de los agentes por el peligro de colisión debido a las condiciones irregulares del mar por el temporal de viento que afectaba a las costas de Castellón.

La patrullera localizó a media milla a través del puerto a una embarcación de recreo, sin gobierno y a la deriva con sus ocupantes ilesos que fueron remolcados hasta el puerto deportivo de Marina Port de Castellón. Gracias al aviso del testigo y a la rápida actuación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Castellón, se evitó una situación de consecuencias más graves, según las mismas fuentes.

