La gaiata ganadora del «XI Concurs de gaiates de mà» luce ya en el hall del Ayuntamiento de Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha acompañado hoy a los miembros de la comisión de la Gaiata 5 «Hort dels Corders» en la instalación de la gaiata ganadora del «XI Concurs de Gaiates de Mà», diseñada por esta comisión y que ha sido dispuesta hoy en el hall del Ayuntamiento de Castellón. Un acto en el que ha estado también presente la concejala de Fiestas, Noelia Selma.

De esta manera, este monumento gaiatero ocupa el lugar que hasta hoy ha tenido la gaiata de mano ganadora de la pasada edición del concurso, también confeccionada por la comisión de Hort dels Corders.

Begoña Carrasco ha hecho hincapié en que «dar visibilidad al monumento por excelencia de nuestras fiestas era uno de los objetivos de este equipo de gobierno. Y con la exposición al público de las ganadoras del Concurso de Gaiatas de Mano estamos compartiendo este elemento festivo, dándole la relevancia que merece».

«Poder contemplar la Gaiata en el palacio municipal, en un lugar destacado, es reconocer también el trabajo de nuestras comisiones, de nuestros artistas gaiateros y de toda la gente que trabaja por las Fiestas de la Magdalena en la ciudad de Castellón, que ha logrado que el monumento gaiatero haya sido declarado como BIC», ha remarcado la alcaldesa.

La primera edila también ha querido insistir en la importancia que tienen nuestras Gaiatas como atractivo turístico. «Mostrar nuestros monumentos de manera permanente durante todo el año es apostar también por la difusión del atractivo de las Fiestas de la Magdalena. Un recuerdo permanente de la importancia que tienen nuestras fiestas fundacionales, fiestas declaradas como de Interés Turístico Internacional».

Begoña Carrasco también ha querido resaltar que «dentro de esta promoción turística que estamos reforzando desde el Ayuntamiento de Castellón, se encuentra también la futura instalación de una Gaiata en el hall del Aeropuerto de Castellón, dando la bienvenida a los viajeros que aterrizan y que llegan para disfrutar de nuestra ciudad y nuestra provincia».

Resto de premiados

Hay que destacar que el «XI Concurs de Gaiates de Mà» completó su reparto de galardones con el 2º Premio dotado con 500 euros y Diploma de Honor para la Gaiata 15 Sequiol, que será expuesta en la oficina Tourist Info de la Casa Abadía y el 3º Premio de 400 euros y Diploma de Honor para la Gaiata 6 «Farola-Ravalet», que ocupará un lugar protagonista en la oficina de Turismo del la Estación de ADIF. El resto de participantes fue obsequiado con un diploma acreditativo del resultado de su participación en el concurso.