AYTO. OROPESA

Éxito del segundo concierto del festival Jazzfim en Oropesa del Mar

El ciclo de conciertos ha permitido que vecinos y visitantes vivan dos veladas inolvidables en el casco antiguo, consolidando esta propuesta cultural como una de las más destacadas del verano en Oropesa del Mar

EXTRA

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:42

La Plaza de la Iglesia del casco antiguo se convirtió ayer en un escenario único para acoger el segundo de los conciertos del festival Jazzfim, organizado por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar a través de la Concejalía de Cultura.

El público disfrutó de la actuación de Ayuriyan Tillman, Quintet, una formación que ofreció un vibrante recorrido musical con la voz de Ayuriyan Tillman acompañada por Gavin Rushing (teclados), Pedrinho Augusto (batería), Jorge Cabezas (bajo eléctrico) y Rafael Barros (guitarra y bandolín).

El ciclo de conciertos ha permitido que vecinos y visitantes vivan dos veladas inolvidables en el casco antiguo, consolidando esta propuesta cultural como una de las más destacadas del verano en Oropesa del Mar.

El concejal de Cultura, Juan García, ha celebrado el éxito de participación: «Hemos puesto el broche de oro a una temporada estival que ha sido un éxito total de asistencia y calidad en todos los actos. Quiero agradecer la implicación de todas las personas que forman parte del equipo para que cada evento y cada actividad que hemos organizado haya logrado reunir a grandes y pequeños». Y añade: «En breve publicaremos la programación de otoño con más cultura de alta gama y para todos los públicos, trabajando para que Oropesa del Mar ocupe el lugar que le corresponde a nivel cultural».

Desde el consistorio se ha querido agradecer la gran acogida por parte del público y se ha reafirmado el compromiso de seguir acercando la música en directo a todos los públicos con actividades gratuitas y de calidad.

