Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal El incidente tuvo lugar sobre las 22 horas de este sábado en la CV-166

Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:49 | Actualizado 12:31h.

Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas tras caer el vehículo en el que viajaban desde un puente a una rambla seca en la CV-166, a la altura de la localidad valenciana de Benassal.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el incidente tuvo lugar sobre las 22 horas de este sábado en la CV-166, en Benassal, cuando un vehículo cayó desde un puente por causas que no han trascendido.

Hasta la zona se movilizaron tres dotaciones de bomberos y una unidad de mando de los parques de Plana Alta y Alt Maestrat --situado en la misma localidad de Benassal--.

A su llegada, los bomberos comprobaron que se trataba un turismo caído desde un puente al cauce seco de una rambla con cinco personas atrapadas en su interior, todos varones.

Los bomberos procedieron a los trabajos de excarcelación, siempre en coordinación con los medios sanitarios desplazados, han apuntado las mismas fuentes.

Como resultado, dos de los hombres que viajaban en el coche fallecieron en el accidente mientras que otros tres, de unos 20 años, resultaron heridos: dos de ellos con politraumatismo, que fueron trasladados por sendos SAMU al Hospital General de Castellón; y, el otro herido, con varios traumatismo, llevado al Hospital de la Plana por un SVB. También acudió al lugar del accidente un equipo de Atención Primaria, han informado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Finalmente, los bomberos, en coordinación con Guardia civil, colaboraron en el rescate del vehículo siniestrado.

