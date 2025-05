La Diputació de Castelló rep als jugadors del CD Castellón B després del seu ascens a Segona RFEF

EXTRA Martes, 13 de mayo 2025, 16:53 Compartir

La Diputació Provincial de Castelló ha rebut este dimarts en el Palau Provincial als jugadors i el cos tècnic del CD Castellón B després de certificar, en l'última jornada de lliga, l'ascens directe a Segona RFEF.

El vicepresident de la institució provincial, Andrés Martínez, i el diputat d'Esports, Iván Sánchez, han elogiat el treball i l'esforç diari de tota la plantilla per a acabar la temporada com a líders del grup i aconseguir la plaça d'ascens directe. «L'ascens és el premi a una temporada històrica, en la qual els números parlen per si sols. No és fruit de l'atzar, sinó de l'esforç constant, la unió de la plantilla i la perseverança», ha assenyalat Andrés Martínez, qui ha felicitat, en nom de tota la província, als jugadors i entrenadors per «este important assoliment».

«Sens dubte, l'ascens del filial a Segona RFEF consagra el treball i el compromís del CD Castelló amb la pedrera albinegra. Eixa nova categoria pot ser un trampolí perquè els jugadors puguen aspirar a arribar al primer equip», ha conclòs el vicepresident de la Diputació de Castelló.