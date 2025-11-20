Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Droga encontrada en el interior del vehículo. L.P

Detenidos dos hombres que transportaban casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto

Los agentes procedieron a la detencón de los dos ocupantes como presuntos autores de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas

Redacción

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:50

Comenta

La Guardia Civil ha detenido en el área de servicio de Cabanes de la AP-7 a dos hombres acusados de transportar casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón (USECIC) dieron el alto a un vehículo ocupado por dos hombres y al observar el nerviosismo de los ocupantes inspeccionaron el vehículo junto con un perro detector de droga. En el hueco de la rueda de repuesto encontraron 50 envoltorios con un total de 4,800 gramos de hachís.

Los agentes procedieron a la detencón de los dos ocupantes como presuntos autores de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  4. 4 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  5. 5

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  6. 6 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  9. 9

    La televisión se apaga para el Valencia
  10. 10 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Detenidos dos hombres que transportaban casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto

Detenidos dos hombres que transportaban casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto