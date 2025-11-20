Detenidos dos hombres que transportaban casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto Los agentes procedieron a la detencón de los dos ocupantes como presuntos autores de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas

La Guardia Civil ha detenido en el área de servicio de Cabanes de la AP-7 a dos hombres acusados de transportar casi 5 kilos de hachís ocultos en la rueda de repuesto, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón (USECIC) dieron el alto a un vehículo ocupado por dos hombres y al observar el nerviosismo de los ocupantes inspeccionaron el vehículo junto con un perro detector de droga. En el hueco de la rueda de repuesto encontraron 50 envoltorios con un total de 4,800 gramos de hachís.

Los agentes procedieron a la detencón de los dos ocupantes como presuntos autores de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Guardia de Castellón.