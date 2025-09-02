Cuenta atrás para la Belle Époque Benicàssim que recreará la Exposición Universal de Las Villas del 5 al 7 de septiembre

EXTRA Martes, 2 de septiembre 2025, 16:46 Compartir

Benicàssim se prepara para trasladarse a la Belle Époque de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El área de Turismo del Ayuntamiento ultima los detalles de «La Exposición Universal de Las Villas» que tendrá lugar los próximos 5, 6 y 7 de septiembre en el paso de las Villas de Benicàssim.

Concretamente, se recreará la Exposición Universal, con el palacete de Villa Elisa transformado en el «Grand Palais» de París, un gran edificio con exposiciones temáticas, y donde el paseo Pilar Coloma será el escenario de inventos históricos, avances científicos, objetos curiosos y expresiones artísticas propias de la época.

La alcaldesa Susana Marqués ha explicado que la «Belle Époque de Benicàssim es hoy un evento de referencia en España, un motor cultural y turístico que nos hace soñar y viajar en el tiempo». Además, ha destacado que esta cita nos permite «celebrar juntos que Benicàssim es historia, es patrimonio, es modernismo, pero, sobre todo, es futuro».

Por su parte, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha agradecido al grupo de mujeres Belle Époque por su «trabajo, dedicación, ilusión y compromiso con la organización de la cita» y ha animado a los benicenses a «vestirse de época, a caminar y disfrutar por el Paseo de las Villas y a visitar Villa Elisa, donde en cada sala espera una sorpresa relacionada con el modernismo».

Más de 40 actividades programadas del 5 al 7 de septiembre

Durante los tres días que dura el evento modernista, Benicàssim contará con un total de 40 actividades programadas alrededor de la temática de las Exposiciones Universales, con recreaciones de encuentros que se dieron en la exposición universal de París, como la recepción de embajadores, el desfile de las naciones, además conciertos, espectáculos, exposiciones o mercadillo modernista.

Asimismo, entre las atracciones de la cita destaca el carrusel Denzel o el globo aerostático Giffard, entre otras actividades de un completo programa para todos los públicos.

Además, están programados tres concursos diferentes: el de fotografía, dotado con un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 200 euros; el concurso de pintura rápida, que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, con premios de 500 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y material de dibujo para el ganador cadete; y el concurso de vestimenta, con premios de 250 euros a los ganadores en mujeres y hombres.