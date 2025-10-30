Cortes de luz en la provincia de Castellón del 1 al 7 de noviembre
Electricidad ·Iberdrola ha comunicado que se iterrumpirá el suministro durante unas horas por motivos de mantenimiento
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:43
Iberdrola ha anunciado que en los próximos días (del 1 al 7 de noviembre) se podrucirán cortes de luz en varios municipios de la provincia de Castellón; incluyendo la capital. Todos ellos se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar el servicio. Desde el apagón del pasado 18 de abril, nadie quiere estar sin luz. Por lo tanto, es importante conoce qué localidades verán afectado su sumistro, qué calles y durante qué horas.
El organismo también avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».
Cortes de luz en Castellón
ALMASSORA
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 10.00 HORAS
Cl Almirante Churruca: 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44
Cl Batalla De Bailen: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38
Cl Batalla De Lepanto: 20, 24, 29
Cl Cirat: 1, 2
Cl L'Alcora (Santa Quiteria): 262, 266, 268, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298
Cl Purisima: 120, 122, 141, 165, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227
Cl San Rafael: 127 1, 127, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 BI, 157
Cl Useres: 1
Tr Batalla Bailen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
BENICARLÓ
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 9.15 HORAS
Cr San Mateo: 24, 26, 28, 30, 34, 139 PC
Pd Collet: 62, 74, 76, 100, 102, 106, 110, 112, 114
Tr Mateo San Ca IV: 40
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 16.45 A 17.00 HORAS
Cr San Mateo: 24, 26, 28, 30, 34, 139 PC
Pd Collet: 62, 74, 76, 100, 102, 106, 110, 112, 114
Tr Mateo San Ca IV: 40
BENICÀSSIM
MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 10.00 HORAS
Cl La Comba: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Cl Montevideo (Travesia La Comba): 2, 3, 4, 5, 6
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 11.30 HORAS
Av La Parreta (Urb. La Parreta Montornes): 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16
Cl Matissa (Urb. Las Palmas): 1
Cl Rio Miño (Urb. La Parreta): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 PR, 19
Pd Parreta: 38
BETXÍ
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 11.00 A 11.45 HORAS
Cl Sant Francesc: 91
Pd San Francisco: 160 PC, 200
Pd Solach: 6, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 BI, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 137, 141 PC
CASTELLÓN DE LA PLANA
MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 15.00 HORAS
Av Virgen Del Lidon: 77 1
Cl Calderon De La Barca: 22, 24 PR 1, 24, 26, 28, 30 BI, 30
Cl Mossen Jaume Paches Andre: 11, 13, 15, 17
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00 HORAS
Cl Acequiota: 4, 6, 7 1, 12, 13 1
Cl Chert (Gpo. Lourdes): 1 1, 1, 5, 6, 8, 9, 10
Cl Gran Via (Gpo. Lourdes): 239, 261
Cl Torrechiva: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26
Cl Vallibona: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Cl Villores (Grupo Lourdes): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Cl Zucaina: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
NULES
MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 9.30 HORAS
Cl Senda Mitjana: 92
VALL D'ALBA
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 8.30 HORAS
Al Veintitres: 468
Al Veintitres I: 329 PC
Cr Albocacer: 200
Ma Calixto: 1 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 BI, 21, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Ma Gallo: 5 .
Ma Julian: 1 BI, 1 1, 1 2, 1
Ma Ullastre: 50
Po Once I: 12 PC
Po Veintitres: 524 PC
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 17.30 A 18.00 HORAS
Al Veintitres: 468
Al Veintitres I: 329 PC
Cr Albocacer: 200
Ma Calixto: 1 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 BI, 21, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Ma Gallo: 5 .
Ma Julian: 1 BI, 1 1, 1 2, 1
Ma Ullastre: 50
Po Once I: 12 PC
Po Veintitres: 524 PC
VINARÒS
LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 9.45 HORAS
Av Barcelona: 25
Av Maria Auxiliadora: 23, 25 1, 27 1, 33, 35
Cl Alfred Giner Sorolla: 1, 2, 5 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23
Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Cl Baix Maestrat: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Cl Fray Pedro Gonell: 4, 8 1, 10 1, 10
Cl Jose Maria Salaverria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62
Cl Jose Sebastian Farga: 4, 6 BI, 6 A, 6, 12 D, 12, 14 D, 14, 16 D, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 BI, 40
Cn Fondo: 94
Pr Carrero: 8
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 13.15 A 14.00 HORAS
Av Barcelona: 25
Av Maria Auxiliadora: 23, 25 1, 27 1, 33, 35
Cl Alfred Giner Sorolla: 1, 2, 5 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23
Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98
Cl Baix Maestrat: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
Cl Fray Pedro Gonell: 4, 8 1, 10 1, 10
Cl Jose Maria Salaverria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62
Cl Jose Sebastian Farga: 4, 6 BI, 6 A, 6, 12 D, 12, 14 D, 14, 16 D, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 BI, 40
Cn Fondo: 94
Pr Carrero: 8
Pincha aquí para descargar el PDF con todos los cortes de luz
Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.