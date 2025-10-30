Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un supermercado de Castellón de la Plana durante el apagón. EFE

Cortes de luz en la provincia de Castellón del 1 al 7 de noviembre

Electricidad ·

Iberdrola ha comunicado que se iterrumpirá el suministro durante unas horas por motivos de mantenimiento

A. Pedroche

A. Pedroche

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:43

Comenta

Iberdrola ha anunciado que en los próximos días (del 1 al 7 de noviembre) se podrucirán cortes de luz en varios municipios de la provincia de Castellón; incluyendo la capital. Todos ellos se deben a trabajos de mantenimiento para mejorar el servicio. Desde el apagón del pasado 18 de abril, nadie quiere estar sin luz. Por lo tanto, es importante conoce qué localidades verán afectado su sumistro, qué calles y durante qué horas.

El organismo también avisa de que si el trabajo finaliza antes de la hora indicada restablecerá el suministro inmediatamente y sin previo aviso. «Por eso, por favor, durante el periodo de corte evita hacer labores de mantenimiento en tu instalación debido a que el servicio se puede restablecer antes y podría llevar a accidentes graves».

Cortes de luz en Castellón

ALMASSORA

LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 10.00 HORAS

Cl Almirante Churruca: 21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Cl Batalla De Bailen: 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38

Cl Batalla De Lepanto: 20, 24, 29

Cl Cirat: 1, 2

Cl L'Alcora (Santa Quiteria): 262, 266, 268, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298

Cl Purisima: 120, 122, 141, 165, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227

Cl San Rafael: 127 1, 127, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157 BI, 157

Cl Useres: 1

Tr Batalla Bailen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

BENICARLÓ

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 9.15 HORAS

Cr San Mateo: 24, 26, 28, 30, 34, 139 PC

Pd Collet: 62, 74, 76, 100, 102, 106, 110, 112, 114

Tr Mateo San Ca IV: 40

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 16.45 A 17.00 HORAS

Cr San Mateo: 24, 26, 28, 30, 34, 139 PC

Pd Collet: 62, 74, 76, 100, 102, 106, 110, 112, 114

Tr Mateo San Ca IV: 40

BENICÀSSIM

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 10.00 HORAS

Cl La Comba: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Cl Montevideo (Travesia La Comba): 2, 3, 4, 5, 6

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 11.30 HORAS

Av La Parreta (Urb. La Parreta Montornes): 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16

Cl Matissa (Urb. Las Palmas): 1

Cl Rio Miño (Urb. La Parreta): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 PR, 19

Pd Parreta: 38

BETXÍ

LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 11.00 A 11.45 HORAS

Cl Sant Francesc: 91

Pd San Francisco: 160 PC, 200

Pd Solach: 6, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 BI, 32,

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 137, 141 PC

CASTELLÓN DE LA PLANA

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 15.00 HORAS

Av Virgen Del Lidon: 77 1

Cl Calderon De La Barca: 22, 24 PR 1, 24, 26, 28, 30 BI, 30

Cl Mossen Jaume Paches Andre: 11, 13, 15, 17

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 12.00 HORAS

Cl Acequiota: 4, 6, 7 1, 12, 13 1

Cl Chert (Gpo. Lourdes): 1 1, 1, 5, 6, 8, 9, 10

Cl Gran Via (Gpo. Lourdes): 239, 261

Cl Torrechiva: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26

Cl Vallibona: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Cl Villores (Grupo Lourdes): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Cl Zucaina: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

NULES

MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 8.30 A 9.30 HORAS

Cl Senda Mitjana: 92

VALL D'ALBA

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 8.00 A 8.30 HORAS

Al Veintitres: 468

Al Veintitres I: 329 PC

Cr Albocacer: 200

Ma Calixto: 1 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21 BI, 21, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Ma Gallo: 5 .

Ma Julian: 1 BI, 1 1, 1 2, 1

Ma Ullastre: 50

Po Once I: 12 PC

Po Veintitres: 524 PC

JUEVES 6 DE NOVIEMBRE DE 17.30 A 18.00 HORAS

Al Veintitres: 468

Al Veintitres I: 329 PC

Cr Albocacer: 200

Ma Calixto: 1 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21 BI, 21, 24 BI, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Ma Gallo: 5 .

Ma Julian: 1 BI, 1 1, 1 2, 1

Ma Ullastre: 50

Po Once I: 12 PC

Po Veintitres: 524 PC

VINARÒS

LUNES 3 DE NOVIEMBRE DE 9.00 A 9.45 HORAS

Av Barcelona: 25

Av Maria Auxiliadora: 23, 25 1, 27 1, 33, 35

Cl Alfred Giner Sorolla: 1, 2, 5 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23

Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Cl Baix Maestrat: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Cl Fray Pedro Gonell: 4, 8 1, 10 1, 10

Cl Jose Maria Salaverria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62

Cl Jose Sebastian Farga: 4, 6 BI, 6 A, 6, 12 D, 12, 14 D, 14, 16 D, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 BI, 40

Cn Fondo: 94

Pr Carrero: 8

MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE DE 13.15 A 14.00 HORAS

Av Barcelona: 25

Av Maria Auxiliadora: 23, 25 1, 27 1, 33, 35

Cl Alfred Giner Sorolla: 1, 2, 5 1, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 1, 19, 20, 21, 22, 23

Cl Ausias March: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Cl Baix Maestrat: 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Cl Fray Pedro Gonell: 4, 8 1, 10 1, 10

Cl Jose Maria Salaverria: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62

Cl Jose Sebastian Farga: 4, 6 BI, 6 A, 6, 12 D, 12, 14 D, 14, 16 D, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 BI, 40

Cn Fondo: 94

Pr Carrero: 8

Pincha aquí para descargar el PDF con todos los cortes de luz

Si no puedes visualizar el documento correctamente, refresca la página de tu navegador. Puedes descargar el PDF para ampliarlo, compartirlo o revisarlo más tarde sin conexión a Internet.

Cortes de luz en la provincia de Castellón del 1 al 7 de noviembre

Cortes de luz en la provincia de Castellón del 1 al 7 de noviembre