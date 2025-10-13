Comunicado oficial del Ayuntamiento de Castellón sobre las lluvias

EXTRA Lunes, 13 de octubre 2025, 12:17 Compartir

En el día de hoy, lunes 13 de octubre, se ha reunido el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la alerta por lluvias nivel naranja establecida por AEMET y difundida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, para el día de hoy.

A la vista de los pronósticos de evolución que prevén para la ciudad de Castellón alerta naranja durante la jornada y siguiendo las recomendaciones del 112 de la GVA y el Protocolo Municipal frente al riesgo de inundaciones en Centros Docentes, se adoptan las siguientes medidas para hoy:

- Prolongación del cierre del Pinar en el Grao hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de caída de árboles

- Sigue activado el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario

En el día de hoy seguimos en alerta naranja en la ciudad sin incidencias destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local

Se mantienen caminos cortados por prevención:

- Venta Nova/Cova Colom, accesos a Riu Sec

El Cecopal seguirá convocado para seguir la evolución de la alerta

*Se ruega sentido común y responsabilidad y seguir las indicaciones del servicio de emergencias 112 a través de sus canales oficiales