Ayuntamiento de Oropesa

El columpio sobre el mar más 'instagrameable' y a una hora de Valencia

Fabricado en bambú y anclado de forma sostenible sin cemento, se inspira en modelos de destinos internacionales como Bali

María Gardó

Valencia

Martes, 12 de agosto 2025, 00:51

A poco más de una hora de Valencia, se enclava uno de los rincones más fotografiables de la Comunitat Valenciana: el icónimo columpio acuático de Oropesa del Mar. Esta estampa tan 'instagrameable' atrae a cientos de visitantes cada año. Fabricado en bambú y anclado de forma sostenible sin cemento, se inspira en modelos de destinos internacionales como Bali.

El consistorio tenía la idea de integrarlo en el paisaje costero sin afectar al entorno marino, para así convertirse en un elemento muy fotografiado y compartido en redes sociales. Pronto se viralizó.

La historia de su instalación comienza en abril de 2021, cuando el Ayuntamiento de la localidad decidió montar, por primera vez, una estructura de madera dentro del mar, justo frente a la Playa de La Concha. La propuesta, sencilla pero visualmente potente, buscaba convertirse en un nuevo símbolo turístico del municipio. Y lo consiguió: su ubicación estratégica (a la altura del cartel de 'Oropesa del Mar' y con los edificios de Las Vegas al fondo) ofrecía una imagen de postal que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando un flujo constante de visitantes que acudían expresamente a fotografiarse allí.

Sin embargo, el columpio cambió su ubicación algunos años. Entre 2022 y 2024, la Dirección General de Costas ordenó su retirada del mar por no contar con la autorización necesaria, lo que obligó a trasladarlo temporalmente a tierra firme. Tras una una sentencia judicial favorable obtenida por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar a finales de 2024 permitió restituir la instalación en su emplazamiento original.

Desde este verano la estructura recupera su ubicación original y vuelve a formar parte del paisaje habitual de la playa de la Concha.

