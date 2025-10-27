Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Libro de Luis Arrufat 'Arroz. Técnica y esencia'. E.P

El cocinero castellonense Luis Arrufat publica el libro 'Arroz. Técnica y esencia'

El libro está pensado como guía para chefs, sumilleres, periodistas y amateurs

E.P

Lunes, 27 de octubre 2025, 09:48

El cocinero castellonense Luis Arrufat ha publicado el libro 'Arroz. Técnica y esencia' como manual para profesionales y aficionados a la gastronomía, con la descripción del ingrediente, sus características, variedades y propiedades nutricionales, sus sistemas de cultivo, sus técnicas para cocinar y 30 recetas.

El libro (con edición independiente financiada por el grupo hostelero Fandango y soporte técnico de la D.O. Arroz de Valencia) está pensado como guía para chefs, sumilleres, periodistas y amateurs para «comprender el arroz desde la raíz hasta el plato, con una mirada contemporánea y global», informa el autor en un comunicado.

Luis Arrufat (Castellón 1980) es chef ejecutivo de los restaurantes de Grupo Fandango ('Fandango Formentera', 'Fandango Baqueira', 'Wine Fandango' de Logroño), coordinador en el Basque Culinary Center (encabeza el área de cocina de másteres y cursos) y pasó por 'El Bulli', 'Mugaritz', 'Akelarre', 'Drolma', 'Elkano', 'Quique Dacosta Restaurante' y la cadena de José Andrés en Washington.

Arrufat incluye junto a su texto colaboraciones de chefs como Quique Dacosta, José Andrés y Joxe Mari Aizega (Basque Culinary Center), Marta Verona (en la parte de nutrición) y Teresa de Juan Estelrich (del equipo que ha hecho el proyecto) y fotos de Bernat Alberdi.

El epílogo de Arrufat es una reflexión personal sobre la cultura arrocera y el trabajo en equipo detrás del proyecto, además de la bibliografía del libro.

