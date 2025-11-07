Cinco personas atendidas por inhalación de humo por el incendio de una vivienda en Vinarós Una de las heridas también ha sufrido quemaduras de segundo grado y todas ellas han sido trasladadas al Hospital Comarcal

Cinco personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo por el incendio declarado este viernes en una vivienda de Vinarós. El fuego se ha declarado sobre las 17.15 horas en una vivienda del tercer piso de un edificio de la calle San Pascual de la localidad castellonense.

Tras el aviso, se han movilizado dos dotaciones y una unidad de mando del parque Baix Maestrat. Los efectivos han rescatado del interior de la vivienda afectada a una persona con movilidad reducida y otras dos personas junto con sus dos perros que se habían refugiado en el balcón. Posteriormente, los bomberos han rescatado a otras dos personas en el piso superior, el cuarto, que también se encontraban en el balcón de la vivienda.

Según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, el fuego ha afectado al recibidor y a dos habitaciones del piso en su totalidad. Además, el humo y la temperatura ha dañado toda la vivienda.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU y dos unidades SVB que han asistido a las personas rescatadas. Se trata de tres hombres de 25, 53 y 75 años de edad y una mujer de 71 años. Todos ellos por inhalación de humo. La quinta persona afectada, una mujer de 49 años de edad, ha sido asistida, además, por quemaduras de segundo grado. Los cinco han sido trasladados al Hospital Comarcal de Vinaròs.

Los efectivos de bomberos han dado por extinguido el incendio a las 19.45 horas, tras realizar tareas de ventilación.