Más de cien cocineros valencianos se reunirán en Castellón para posicionar la ciudad como referente gastronómico

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha presentado hoy, junto a los chefs Miguel Barrera, Emilio Miralles y Carlos Gutiérrez, la próxima Asamblea de Euro-Toques Comunidad Valenciana, que se celebrará en Castellón los días 21, 22 y 23 de septiembre y contará con el apoyo del Patronato de Turismo. Este encuentro reunirá a más de un centenar de cocineros de la Comunidad Valenciana pertenecientes a la asociación internacional Euro-Toques, una entidad que trabaja en la defensa del patrimonio culinario europeo y que agrupa a más de 3.500 chefs en 18 países.

La asamblea autonómica, de carácter anual, ha elegido en esta ocasión a Castellón como sede, lo que refuerza el papel de la ciudad en el panorama gastronómico de la Comunidad. El programa arrancará el domingo 21 con una cena inaugural. El lunes 22 se celebrará una recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tras la cual tendrá lugar la asamblea en el Teatro Principal. La jornada del martes 23 estará dedicada a visitas a la Lonja del Grao y a la Escuela de Hostelería de Castellón.

Más allá del interés profesional del encuentro, la celebración de esta asamblea supone una oportunidad para la proyección de Castellón como ciudad capaz de acoger congresos y eventos de primer nivel. En palabras de Miralles, «cada congreso, feria o jornada que tiene lugar en Castellón repercute de manera directa en hoteles, restaurantes y comercios, contribuyendo además a desestacionalizar el turismo y a mostrar la vitalidad cultural y gastronómica de la ciudad durante todo el año».

La concejal ha subrayado que «esta cita se alinea con la estrategia del Patronato de Turismo, que apuesta por la gastronomía como uno de sus grandes ejes de promoción. La cocina, además de ser cultura e identidad, es un motor económico y un elemento diferenciador que puede consolidar a Castellón como referente en el ámbito gastronómico».

Miralles ha añadido que «Castellón reúne todos los ingredientes para ser un destino gastronómico de referencia: contamos con producto local de primera calidad, con una tradición culinaria sólida, con innovación en nuestras cocinas y, sobre todo, con un enorme talento joven que garantiza el futuro de la gastronomía. La Asamblea de Euro-Toques es la ocasión perfecta para mostrarlo al resto de la Comunidad Valenciana y para reforzar nuestra imagen fuera de ella».

Por último, la concejal de Turismo ha agradecido a Euro-Toques la confianza depositada en la ciudad «para acoger este encuentro tan relevante» y ha señalado que «la asamblea es una gran noticia para la ciudadanía en su conjunto. Queremos proyectar Castellón como una ciudad abierta, acogedora y orgullosa de su patrimonio gastronómico, que apuesta por la calidad y que entiende la gastronomía como un elemento clave de desarrollo económico y turístico».

Por su parte, el chef Miguel Barrera ha explicado que «somos más de 20 cocineros de Euro-Toques en Castellón y vivimos con gran ilusión la celebración de esta Asamblea, que llega por primera vez a nuestra ciudad. Hemos preparado diversas actividades para dar a conocer tanto nuestra cocina como nuestro entorno, con el objetivo de que la gente descubra que Castellón es una parte fundamental de la actividad culinaria de la Comunidad Valenciana. Es fundamental que Castellón comience a consolidarse como un referente gastronómico, porque tenemos mucho que ofrecer».