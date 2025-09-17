Cerca de mil personas participaron en las visitas guiadas gratuitas de Almenara este verano

EXTRA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:00 Compartir

Cerca de un millar de personas han participado este verano, entre los meses de junio y agosto, en las visitas guiadas gratuitas organizadas por el Ayuntamiento de Almenara. Las actividades se han desarrollado en espacios de gran valor histórico, cultural y natural como el Aula de la Natura–Paraje dels Estanys, el Museu del Molí d'Arròs, el Conjunt Memorial de Darrere del Castell–Línia XYZ y la Torre Bivalcadim–Castell d'Almenara.

En cuanto a la procedencia, predominan los visitantes de la Comunitat Valenciana, aunque también se ha registrado una notable afluencia de personas procedentes del País Vasco, Madrid, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Murcia y Navarra. A nivel internacional, destacan los turistas llegados de Francia y Alemania.

Por otra parte, la Oficina de Turismo de la Playa Casablanca ha atendido a lo largo del verano a más de 200 personas, principalmente de la Comunitat Valenciana, seguidas por visitantes de Madrid. Entre los turistas extranjeros, la mayoría procedía de Francia.