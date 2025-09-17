Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

AYTO. ALMENARA

Cerca de mil personas participaron en las visitas guiadas gratuitas de Almenara este verano

Se incluyen las rutas en el Paraje dels Estanys, Molí d'Arròs, Conjunt Memorial-Línia XYZ y Torre Bivalcadim-Castell

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:00

Cerca de un millar de personas han participado este verano, entre los meses de junio y agosto, en las visitas guiadas gratuitas organizadas por el Ayuntamiento de Almenara. Las actividades se han desarrollado en espacios de gran valor histórico, cultural y natural como el Aula de la Natura–Paraje dels Estanys, el Museu del Molí d'Arròs, el Conjunt Memorial de Darrere del Castell–Línia XYZ y la Torre Bivalcadim–Castell d'Almenara.

En cuanto a la procedencia, predominan los visitantes de la Comunitat Valenciana, aunque también se ha registrado una notable afluencia de personas procedentes del País Vasco, Madrid, Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Murcia y Navarra. A nivel internacional, destacan los turistas llegados de Francia y Alemania.

Por otra parte, la Oficina de Turismo de la Playa Casablanca ha atendido a lo largo del verano a más de 200 personas, principalmente de la Comunitat Valenciana, seguidas por visitantes de Madrid. Entre los turistas extranjeros, la mayoría procedía de Francia.

