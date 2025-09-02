EXTRA Martes, 2 de septiembre 2025, 16:38 Compartir

El Centre Municipal de les Arts de Burriana abre un nuevo periodo de matriculación y asignación de plazas vacantes para las personas que estén interesadas en cursar actividades formativas artísticas de música, danza, teatro o artes plásticas para el próximo curso 2025-2026. Así pues, las personas interesadas deben acudir presencialmente al centro para realizar la inscripción. El horario de atención de Secretaría, hasta el próximo 15 de septiembre, será de lunes a viernes de 09.00-13.30 horas. A partir del 15 de septiembre, fecha en la que comienza el nuevo curso, el horario de matriculación y atención al público en Secretaría será de lunes a jueves, de 15.00-19.30 horas, y los viernes de 09.00-13.30 horas. Para realizar la matrícula es fundamental aportar el DNI o NIE (en el caso de alumnado menor de edad que no disponga de este documento, deberá aportar el SIP), el certificado de titularidad bancaria para poder domiciliar los pagos de la matrícula y las distintas mensualidades y la documentación pertinente si se opta a alguna bonificación (familia numerosa, familia monoparental, carnet joven).

En palabras del concejal de Cultura, Jesús Albiol, «abrimos de nuevo el plazo de matrícula en el Centro Municipal de las Artes con la ilusión de continuar siendo un referente en la formación artística». Por su parte, la directora del centro, Ana Llopis, explica que, a fecha de hoy, «contamos con 950 alumnos matriculados en las distintas actividades y seguimos ofertando plazas libres en actividades grupales».

En este sentido, el área de Música es una de las más demandadas pero todavía quedan plazas en instrumentos como clarinete, trompa o trombón. También quedan plazas en las actividades grupales de Batucada, cajón flamenco, Big Band o en las colectivas de conjunto instrumental. El área de Danza, cuenta con disponibilidad en las grupales de funky, jazz, claqué, castañuelas y danza del vientre, así como en el nuevo grupo senior de Reeducación Postural o Flamenco.

Por su parte, el área de Artes Plásticas es una de las más demandadas, pero todavía quedan plazas libres en nuevas actividades, como Torno Cerámico, Pintura de Tela, Diseño Gráfico o Manipulación de imágenes para Arte. Del mismo modo, en actividades senior como Acuarela o Collage, aún quedan plazas y en los grupos de dibujo infantil y juvenil también.

Para completar, a las personas que les guste el Teatro, el Centre Municipal de les Arts de Burriana ofrece clases para todas las edades. Además, esta área de enseñanza se completa con clases de Teatro Musical, pensadas para desarrollar habilidades y destrezas artísticas de interpretación, canto y danza.