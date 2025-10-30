Castellón pone en marcha un nuevo espacio de coworking municipal en el CIES

EP Jueves, 30 de octubre 2025, 09:18 Comenta Compartir

El concejal de Empleo del Ayuntamiento de Castelló, Juan Carlos Redondo, ha visitado esta mañana el nuevo espacio de coworking municipal 'Castelló CREA', ubicado en el edificio del Centro de Innovación, Emprendimiento y Sostenibilidad (CIES Castelló), en la Ciudad del Transporte.

Redondo ha explicado que «este nuevo espacio de trabajo compartido abre sus puertas para acoger a proyectos en fase inicial, ideas de negocio y emprendimientos que buscan un entorno colaborativo donde crecer, una apuesta por ayudar a que las personas emprendedoras tengan las herramientas adecuadas para poner en marcha sus empresas en una fase inicial».

Redondo ha destacado el «gran éxito» que ha tenido esta nueva iniciativa, ya que se han cubierto las seis plazas para empresas que se habían ofertado, «lo que demuestra que este nuevo recurso es de gran utilidad y que despierta el interés las personas emprendedoras».

El edil también ha recordado que este coworking ofrece a sus usuarios la posibilidad de disponer de un espacio, durante un período de uno a tres años, con acceso a los servicios del edificio CIES. «De esta manera, pueden disponer y utilizar salas de reuniones, espacios de formación, servicios de recepción y, sobre todo, el acompañamiento del equipo técnico de emprendimiento del Ayuntamiento de Castellón, que sirve de orientación y apoyo para cada uno de estos proyectos de emprendimiento», ha añadido.

Generación de empleo

Juan Carlos Redondo también ha querido destacar la importancia de este centro CIES como motor de innovación y generación de empleo en la ciudad de Castellón. «De este modo, nuestra ciudad cuenta con un ecosistema emprendedor cada vez más sólido, que encuentra en este CIES un espacio de referencia para impulsar ideas, crear sinergias y consolidar proyectos con futuro», ha dicho.

El concejal de Empleo también ha subrayado la variedad en cuanto a las ideas de negocio que se encuentra entre las personas que están trabajando en este coworking municipal.

«En este nuevo espacio encontramos a emprendedores que están impulsando desde academias online, pasando por proyectos de marketing, educación ambiental, asesoría fiscal, consultoría digital o incluso una cafetería y panadería artesana», ha señalado.

Redondo ha conocido de primera mano de cada una de estas personas emprendedoras «los detalles de cada uno de estos proyectos, que son también un signo del buen momento en cuanto a creación de empleo que está viviendo la ciudad de Castellón».

Para el concejal la gran acogida de este espacio de coworking municipal es también una demostración del éxito de las políticas de fomento del empleo que se impulsan desde el equipo de gobierno, «una apuesta por el empleo que es una absoluta prioridad y de la que forman también parte otras iniciativas como son los diferentes talleres de Empleo, los cursos de Formación a la Carta o los diferentes cursos que se ofrecen desde el Centro Municipal de Formación de Tetuán XIV».