Castellón continuará en 2026 con la mejora de calles y viales con un nuevo Plan de Asfaltados en distritos

En dos años y medio ya se han invertido más de cuatro millones de euros en materia de asfaltado de calles y viales

Redacción

Martes, 9 de diciembre 2025, 09:30

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras en el Ayuntamiento de Castellón, Sergio Toledo, ha avanzado que con el nuevo presupuesto para 2026 van a continuar dotando de mejores servicios públicos a la ciudadanía. Se ha referido concretamente a la mejora de las calles y viales con un nuevo Plan Anual de Asfaltado, igual que el que se puso en marcha este año 2025 llegando a todos los distritos de Castellón.

Toledo ha destacado en un comunicado que «las cuentas municipales contemplan un millón de euros del Plan Anual de Asfaltados para 2026, a lo que se sumarán otras cantidades y obras que no se encuentran en este presupuesto».

Al respecto de estas obras y partidas especiales, que no entran dentro del Plan Anual de Asfaltado, el edil ha explicado que «éste es el caso de las obras que se llevarán a cabo el próximo año en un vial muy importante como es el camino de la Mota Izquierda del Riu Sec. Y para llevar a cabo esta importante obra, desde el gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, vamos a invertir más de 825.000 euros».

El edil ha hecho hincapié en la «importancia» de este vial «que utilizan de manera habitual muchos vecinos y vecinas de la zona de la Marjalería, pero también de otras zonas cercanas a la Ronda Norte y la zonas agrícolas cercanas al cauce del Riu Sec». Y ha añadido: «Después de asfaltar la Mota Derecha del Riu Sec, en 2026 completaremos la actuación asfaltando la Mota Izquierda para mayor seguridad de quienes la utilizan».

El edil ha apuntado que «en dos años y medio ya llevamos invertidos más de cuatro millones de euros en materia de asfaltado de calles y viales. Si además incluimos los asfaltados que se han realizado también en la Zona de Bajas Emisiones y las mejoras del Camí de l'Obra, que se están a punto de acometer, estaríamos hablando de una inversión de más de 5 millones de euros».

