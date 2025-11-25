Castellón apuesta por la prevención, la educación y la coordinación entre instituciones para luchar contra violencia de género

EXTRA Martes, 25 de noviembre 2025, 17:12 Compartir

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido esta mañana los actos centrales de la conmemoración del 25 N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la ciudad de Castellón que han tenido lugar en el entorno del Parque Ribalta de la capital. Unos actos que han contado con la organización del Servicio de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Castellón (SIO). Unos actos que han contado con la participación de cerca de 1.000 personas entre alumnado de diferentes centros educativos de la ciudad y de representantes de diferentes asociaciones de mujeres, de vecinos, ONGs y de otro tipo que se han querido sumar a esta jornada en un número cercano a las 40 entidades».

Carrasco, quien también dirige el área de Igualdad en el consistorio, ha estado acompañada por la concejala Clara Adsuara, presidenta del Consejo Municipal de Igualdad, además de la delegada del Consell, Susana Fabregat, así como la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; el comisario principal jefe de la Policía Local, Francisco Catalán, el comisario principal de la Policía Nacional en Castellón, Emilio Romero; el teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Castellón, Joaquín Rebollo, entre otras autoridades presentes.

Colaboración institucional

Carrasco ha agradecido la presencia de todas las personas y entidades que han participado en los actos y ha asegurado que «hoy hemos visto la unión de la sociedad castellonense para luchar contra esta lacra que es la violencia contra las mujeres».

De manera especial ha valorado también la presencia de diferentes administraciones públicas «que representamos también la unidad y la coordinación institucional, con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que luchan cada día contra esta lacra; con todos los colectivos y las asociaciones de mujeres, además de representantes del resto de partidos políticos, porque simbolizamos esa unión. Porque solo juntos y juntas conseguiremos luchar contra esta lacra de la violencia de género o de la violencia contra las mujeres».

Ni un paso atrás ante la violencia de género

La alcaldesa ha destaca «la unión de la sociedad castellonense frente a la violencia de género y con todas las asociaciones y colectivos de mujeres. Y solo desde la unidad, juntos y juntas, podremos acabar con la violencia de género» y ha querido mostrar el compromiso del Ayuntamiento de Castellón contra la Violencia de Género a través de las diferentes áreas municipales.

«Desde el Ayuntamiento de Castellón no vamos a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. Muy al contrario, estamos reforzando cada vez más los recursos que destinamos a acabar con esta lacra social y a garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas», ha recordado.

Así, la alcaldesa de la capital de la Plana ha recordado que «en la lucha contra la violencia de género contamos, de manera especial, con la labor de la unidad VioGén de la Policía Local de Castellón que cuenta con hasta 12 efectivos y lo la importancia del trabajo de los 72 agentes del GIR (Grupo de Intervención y Respuesta) que cuentan con formación en materia de violencia de género homologada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE). Una labor que se suma también a la lucha contra la violencia de género».

«La apuesta por la formación continua y específica es clave para nuestra Policía Local. Muestra de ello es que, durante esta semana se está impartiendo otro curso específico con la colaboración del IVASPE y que tiene lugar en la Escuela de Seguridad Pública de Castellón (ESPAC) en el que se están formando otros 25 agentes de la la Policía Local», ha insistido la alcaldesa.

248 mujeres protegidas por la Policía Local

Begoña Carrasco ha resaltado también el dato que indica que «en estos momentos son 248 las mujeres que cuentan con protección por parte de la Policía Local de Castellón». La primera edila también ha resaltado que «el 70% de las detenciones están relacionadas con la Violencia de Género».

Lectura conjunta Declaración Institucional de la FVMP

La alcaldesa ha leído parte de la de la Declaración Institucional de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) junto a otras representantes políticos y de asociaciones presentes. Una lectura conjunta que recuerda que «en una sociedad democrática como la nuestra es del todo incompatible la existencia de violencia contra las mujeres. Es un deber democrático garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas. Es una lucha que implica a todas las administraciones y se debe combatir con todos los medios necesarios».

Educación, talleres y asesoramiento desde el SIO

Begoña Carrasco ha hecho especial mención también al trabajo que se realiza desde el Servicio del Igualdad del Ayuntamiento de Castellón. «Desde Igualdad estamos haciendo mucho hincapié con talleres formativos, tanto en primaria como en secundaria, por la Igualdad, contra la discriminación. Porque la mejor arma para combatir la violencia es la educación, para enseñar a los más pequeños, porque son nuestro presente y serán nuestro futuro».

La labor del SIO abarca la educación y concienciación desde las edades más tempranas «pero también en la información, orientación y asesoramiento psicológico y jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género, a través de diferentes recursos», ha asegurado la alcaldesa.

Así, la primera edila ha resaltado «la realización, durante todo el año, de talleres y campañas de concienciación para la ciudadanía».

Prevención comunitaria y talleres educativos

Con motivo del 25 N, este año se ha preparado una acción de prevención comunitaria de la violencia de género que ha organizado el SIO con el título «No es un juego». Una propuesta se articula a través de la construcción de un recorrido inspirado en el tablero del Juego de la Oca, en el que han participado las diferentes entidades presentes y donde cada casilla mostraba un mensaje de rechazo de la violencia machista.

Además, a lo largo de toda la mañana, se han desarrollado diferentes talleres de igualdad y prevención de la violencia de género impartidos por alumnado del ciclo Promotoras de Igualdad e Inclusión Social del IES Ribalta en los que ha participado alumnado del CEIP Carles Selma, del CEIP Guitarrista Tárrega y del IES Crémor».

Colaboración artística de la EASD

Por otro lado, el Paseo Ribalta también contado con la colaboración de la Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló, cuyo alumnado ha realizado diferentes intervenciones artísticas.

Este trabajo de la EASD permanecerá en el Paseo Ribalta hasta el próximo 28 de noviembre, cuando se trasladará hasta el 12 de diciembre para instalarse en la Plaça de la Panderola del Grau, donde podrá ser visitada por todos los vecinos y vecinas del distrito marítimo que lo deseen, tanto de manera libre como a través de visitas guiadas que deberán ser solicitadas al Servicio de Igualdad de Oportunidades.

Cine y Teatro en el Raval

Dentro de la programación con motivo de este 25 N, el miércoles 26 noviembre, a las 18:30 horas en el Teatro del Raval - Rafa Lloret, dentro del Ciclo 'Mujer y Cine', se proyectará la película «Foxfire». Y el 22 de diciembre también a las 18:30 será el turno para una obra de teatro dirigida al público infantil: «La Princesa Motera».