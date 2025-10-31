Castellón adquirirá de forma inminente las primeras 5 viviendas sociales con cargo 1,5 millones de presupuesto Giner ha anunciado la firma en pocas semanas de un convenio con la Generalitat Valenciana para la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, Ester Giner, ha anunciado este jueves en el Pleno ordinario que el Gobierno municipal va a adquirir «de manera inminente» las primeras cinco viviendas sociales con cargo al presupuesto de 1,5 millones con el que se cuenta este año.

La edila ha detallado que en dos semanas se firmará la compra y se agotará la partida de 1,5 millones para la adquisición de viviendas sociales antes de que finalice el año. Giner ha realizado este anuncio durante el debate de la moción presentada por el grupo municipal de Compromís para frenar la subida del alquiler en Castellón y recuperar el derecho a la vivienda asequible, que no ha prosperado finalmente.

La responsable de Vivienda en el gobierno ha confirmado en el pleno que hoy mismo se han concedido las dos licencias de obra para la construcción de las 123 viviendas de promoción pública en las dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento de Castellón a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), lo que -ha dicho- permitirá aumentar la oferta de este tipo de pisos en la ciudad.

En tercer lugar, también con el tema de la vivienda como protagonista, Giner ha anunciado la firma en pocas semanas de un convenio con la Generalitat Valenciana para la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible en Castelló, «un acuerdo impulsado por este equipo de Gobierno que pondrá en el mercado más viviendas al alcance de quien más las necesita, de las familias con menos recursos o de los más jóvenes, principalmente».

IES Cremor

El portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha anunciado también ante el pleno municipal una cuestión que tiene que ver con el impulso a la construcción del nuevo IES Crémor. Así, ha resaltado la publicación este miércoles en la plataforma de contratación del Estado del anuncio previo para la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución y de dirección de la obra para la construcción del IES Crémor.

El edil ha hecho hincapié en la importancia de este paso «decisivo» para la realización de este nuevo instituto en el distrito oeste de la ciudad «que contempla un presupuesto de 10.974.636,12 euros, y la dirección de obras asciende a casi 1,1 millones de euros», ha subrayado.

Este anuncio se ha realizado durante el debate de una moción de Compromís para pedir al Ayuntamiento la cesión inmediata a la Conselleria de Educación de los terrenos destinados a la construcción del nuevo instituto IES Cremor en el Raval Universitari, que ha sido desestimada con los votos a favor de Compromís y PSPV y en contra del equipo de gobierno.

La superficie total estimada del nuevo centro, situado en el Camino Viejo de l'Alcora, esquina con calle Venecia, es de 8.340 metros cuadrados, que estará incluido dentro de varias parcelas. El plazo de la fase de redacción del proyecto será de 7 meses.

El concejal portavoz se ha dirigido a la oposición y ha criticado la gestión de esta infraestructura educativa por el anterior gobierno. «Cuando entramos a gobernar nos encontramos con un despropósito de dimensiones siderales, y los mismos que proyectaron un nuevo instituto en una parcela insuficiente se dedican ahora a generar malestar y alarma social diciendo que estábamos buscando un nuevo emplazamiento, cuando lo que estábamos buscando era una manera de solventar ese empastre», ha añadido.

El pleno municipal también ha dado luz verde a una moción conjunta de todos los grupos políticos para la elaboración de las bases de las subvenciones por la campaña 'Bonos de Comercio Minorista para el ejercicio 2026', que implica la constitución de un grupo de trabajo municipal integrado por representantes de todos los grupos políticos; encargar la redacción de una propuesta de bases reguladoras; y garantizar la participación activa del sector comercial, con canales de consulta y espacios de diálogo que aseguren que sus aportaciones sean tenidas en cuenta en el diseño de dichas bases.

Ha contado del mismo modo con la unanimidad del pleno municipal una moción conjunta de todos los grupos políticos sobre el 775 Aniversario de la Ciudad. La misma insta al Ayuntamiento de Castelló a buscar la implicación de grupos políticos, entidades castellonenses de carácter festivo, cultural, deportivo o educativo, como la Universitat Jaume I y su departamento de Historia, con la ayuda y colaboración de la Junta de Festes de Castelló, para la conmemoración del 775 Aniversario de la Ciudad.

En segundo lugar, la moción insta al órgano municipal competente a impulsar la realización de una publicación especial de carácter cultural sobre la historia de la época con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía los orígenes y la evolución de Castellón y fomentar así el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico.

Modificación de crédito

El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, ha sido el encargado de presentar al pleno los detalles de la modificación de crédito que ha sido también aprobada hoy con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención del grupo socialista y el voto en contra de Compromís y que asciende a 1.536.779,64 euros.

Redondo ha destacado que «esta modificación de crédito tiene un objetivo muy claro: reorientar inversiones ya previstas hacia proyectos prioritarios y de impacto directo para la ciudad, sin recurrir a remanentes de tesorería».

Esta modificación de crédito contempla una partida de 65.000 euros para ayuda humanitaria para los territorios palestinos, que ha sido la protagonista de la mayor parte del debate de este punto. Así, el concejal de Vox Alberto Vidal ha explicado que su grupo decidió retirar una enmienda en contra de esta ayuda tras acordar con el PP que finalmente no se ejecute esta partida. De hecho ha añadido que Vox aprobaría esta partida, «lo que no quiere decir que ese dinero acabe en Palestina».

Estas palabras han desatado la preocupación de PSPV y Compromís, que han insistido en preguntar a la alcaldesa si esta partida finalmente se ejecutará, a lo que el portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha respondido en el turno de ruegos y preguntas que «la modificación de crédito dice lo que dice, luego veremos si las dificultades técnicas nos permiten hacerlo y en qué condiciones llevarlo a cabo».

El pleno ha aprobado también, por unanimidad, la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio municipal del área de estacionamiento de autocaravanas, texto que regula el aparcamiento de estos vehículos, con la unanimidad de los votos del pleno. Con los votos a favor del gobierno y la abstención de la oposición, también se ha dado el visto bueno a un reconocimiento extrajudicial de créditos de obligaciones indebidamente adquiridas por valor 1.929.999,42 euros.

Por contra, han sido rechazadas una moción de Compromís para visibilizar el compromiso contra la violencia machista en el Ayuntamiento, cuyo voto en contra Vox ha argumentado señalando que «no hay violencias de primera ni de segunda», sino que es necesario que todas las víctimas cuenten con la misma protección, y ha acusado a los socialistas de querer «convertir el Ayuntamiento en una sucursal del feminismo radical».

Finalmente, no ha prosperado una moción de PSPV contra el cambio de nomemclatura de la plaza País Valencià. Los socialistas consideraban que dicho cambio «es una propuesta sectaria e ideológica de Vox avalada por el PP», mientras que el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, se ha comprometido a revertir dicho cambio cuando gobiernen.

Durante el debate de este punto, el portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha calificado a Compromís de «catalanista y separatista», y ha añadido que el PSOE «se ha convertido en catalanista y separatista». «Su socialismo y su neocomunismo es la misma escoria», ha sentenciado.