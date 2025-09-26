Castellón adjudica el contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo por 599.340€ al año El compromiso se ha adquirido hasta 2028

El gobierno municipal de Castelló ha dado luz verde al contrato del servicio de Salvamento y Socorrismo para los años 2026, 2027 y 2028 con una partida de 599.340 euros para cada año.

El portavoz del gobierno, Vicent Sales, ha explicado que «tal y como ya avanzó la alcaldesa, Bergoña Carrasco, la semana pasada, este contrato de Salvamento y Socorrismo se enmarca en la segunda fase de los nuevos servicios de la renovada avenida Ferrandis Salvador, que permitirá la instalación de siete nuevas torres de vigilancia de última generación con cubierta y equipamiento y la capacidad para varios socorristas, así como la implementación de nuevos dispositivos de salvamento como una moto acuática y un dron, y la incorporación de nuevos socorristas»

El edil ha enmarcado estas mejoras coincidiendo con la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador, que dispondrá también de mejoras en materia de accesibilidad, como se ha hecho en la Playa del Pinar y también se hará en la playa del Serradal.

En otro orden de asuntos, Sales también ha anunciado la aprobación del expediente de contratación de las obras para mejorar la plaza Serra de l'Esparraguera.

«Es un contrato de presupuestos participativos, que corresponden al distrito Sur. La cuantía de la dotación económica es de 147.492,88 euros con la que se remodelará esta plaza situada en el entorno de la calle Juan Ramón Jiménez, detrás del Colegio de Educación Infantil y Primaria», ha indicado el edil.

Con esta actuación se realizará la instalación de renovado mobiliario urbano, nuevos columpios, zonas ajardinadas y se mejorarán los desniveles existentes, atendiendo así las peticiones de los vecinos. El portavoz del gobierno ha indicado que «de este modo este entorno quedará debidamente acondicionado, mejorando sustancialmente esta parte de la ciudad y el plazo de ejecución de estos trabajos es de cuatro semanas».

Convenios

Por otra parte, el edil ha dado cuenta de la aprobación del convenio con la Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados para financiar el proyecto 'Casa Asilo Hogar Virgen de Lidón' con una cuantía de 40.000 euros.

Otro de los asuntos abordado en la Juta de Gobierno Local ha sido aprobar el convenio de colaboración de la administración municipal con el Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED de Castellón en Vila-real para financiar el proyecto de actividades 'Uned sede Grao 2025', con un importe de 20.000 euros.

«Este proyecto tiene como objetivo promover la formación permanente y la participación activa de las personas mayores de la ciudad, así como facilitar el acceso a actividades culturales y académicas, también fomentar el intercambio generacional a través de conferencias o actividades socioculturales y contribuir a la dinamización social, cultural y educativa de la ciudad», ha explicado el edil.

Otro convenio que ha sido aprobado es el del Ayuntamiento con la Fundación Comunidad Valenciana Hospital Provincial, para el que se han destinado 20.000 euros. El portavoz del gobierno ha dado cuenta de que con esta aportación se financiará parcialmente el proyecto denominado Unidad de Terapias Avanzadas. Laboratorios de Investigación Sanitaria UJI. Este proyecto colabora con la Cátedra CAFO para analizar el estrés oxidativo de los pacientes con cáncer de Castellón que realicen ejercicio físico, en comparación con los pacientes que no.

También se colabora con el proyecto 'Sabor del Temps' para ahondar en las propiedades antioxidantes de una variedad de aceituna autóctona; y con el plan de actividades de divulgación científica para concienciar y prevenir enfermedades y desarrollar hábitos y conductas saludables.

Finalmente el gobierno municipal también ha suscrito el convenio con la Fundación Le Cadó, por un importe de 20.000 euros, para financiar actividades relacionadas con la investigación del cáncer de mama dentro del proyecto 'Un paseo por la Vida Castelló 2025'.

Estas actividades impulsarán la participación de la ciudadanía en un evento lúdico- deportivo y solidario, así como fomentarán hábitos de vida saludable. También busca concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el cáncer de mama y obtener difusión publicitaria para dar notoriedad a los proyectos de estudio.