Castellón acuerda restricciones a vehículos algunas horas en el centro este lunes por el Día Sin Coches El área afectada, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, será la del núcleo histórico de la ciudad

Lunes, 22 de septiembre 2025

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, ha recordado que, con motivo de la celebración del Día Europeo sin Coches, dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, el centro de la ciudad presentará este lunes algunas restricciones a vehículos.

El área afectada, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, será la del núcleo histórico de la ciudad: Plaza de la Paz, calle Gasset; avenida Rei En Jaume; calle Zaragoza; calle Navarra, Arrufat Alonso; Plaza Clavé; calle Sant Luis y Conde Pestagua, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal ha subrayado que solo se permitirá la entrada a vehículos no contaminantes, de carga y descarga, residentes y acceso a los parkings, además del transporte público. Además, el edil ha indicado que habrá un dispositivo especial de tráfico de la Policía Local, donde se informará a los conductores de estas restricciones temporales, además de indicarles las alternativas para realizar sus desplazamientos de la manera más cómoda.

Estos puntos estarán situados en la calle San Roque con Cerdán de Tallada; plaza María Agustina con Conde Pestagua; Ronda Magdalena con Arrufat Alonso; Ronda Mijares con Navarra y plaza de la Paz con Herrero. También habrá patrullas especiales itinerantes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

El también concejal de Medio Ambiente ha invitado a los castellonenses «a que, en este Día Europeo sin Coches, apuesten por el uso del transporte público, la bicicleta o incluso los desplazamientos a pie. Esta es también la apuesta de la Ayuntamiento Castelló por una capital comprometida con una movilidad cada vez más sostenible, reduciendo las emisiones en el casco urbano y apostando por una ciudad con una mayor calidad de vida».