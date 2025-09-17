Burriana encarga la redacción del Plan Director de Renaturalización de la ciudad

EXTRA Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:50 Compartir

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Grandes Proyectos y la de Vía Pública, ha contratado la redacción del Plan Director de Gestión del Arbolado y Renaturalización de la ciudad de Burriana, un documento clave que marcará la estrategia municipal en materia de zonas verdes y gestión del arbolado.

El plan, que deberá completarse en un plazo de cuatro meses y que elaborará la mercantil Solucions Civils i Tècniques SL, contará con un presupuesto de 14.900 euros (IVA no incluido) e incluirá un inventario exhaustivo de las especies presentes en el municipio, su estado de salud y los beneficios ambientales que aportan, como la mejora de la calidad del aire, la reducción del ruido o la regulación de la temperatura.

Cabe destacar que el consistorio de la capital de la Plana Baixa ya está trabajando en la replantación de arbolado y en la creación de un corredor verde que conectará, tras su reurbanización integral, el Pla, la plaza Major y su entorno, a través de circuitos peatonales, con los distintos sectores de la ciudad, fomentando los desplazamientos a pie y avanzando hacia una Burriana más amable y sostenible.

Objetivos y líneas de trabajo

El Plan Director de Gestión del Arbolado y Renaturalización de la ciudad de Burriana marcará un antes y un después en la forma de planificar y cuidar los espacios verdes del municipio. En primer lugar, se llevará a cabo un inventario detallado de todos los árboles y zonas verdes, recogiendo datos sobre su especie, ubicación, estado de salud o dimensiones. Este registro permitirá conocer con precisión el patrimonio vegetal de la ciudad y, al mismo tiempo, valorar los beneficios ambientales que ofrece: desde la mejora de la calidad del aire o la reducción del ruido hasta la regulación de la temperatura en episodios de calor extremo.

A partir de este análisis inicial se fijarán unos objetivos claros, alineados con las necesidades de la ciudadanía. El plan establecerá metas tanto a corto como a largo plazo, que abarcarán desde la conservación de especies singulares y la diversificación del arbolado, hasta la creación de nuevos parques y la ampliación de zonas verdes conectadas entre sí. Para cada espacio se diseñará una ficha que definirá qué acción concreta debe realizarse, cuál es el coste estimado y en qué plazo se ejecutará.

Otro de los pilares fundamentales será la elaboración de una Ordenanza de Protección del Arbolado, que sentará las bases legales para garantizar la conservación de este patrimonio natural. Esta ordenanza regulará cómo deben plantarse y mantenerse los árboles, establecerá criterios técnicos de poda o riego, blindará los ejemplares de especial valor histórico, cultural o ambiental, y fijará procedimientos estrictos para autorizar talas o podas, siempre con evaluaciones ambientales previas y medidas compensatorias. También se incorporarán pautas para integrar el arbolado en el diseño urbano, de forma que calles, plazas y parques sumen en accesibilidad, sombra y calidad ambiental.

El plan no se limitará a la parte técnica. También buscará implicar a la ciudadanía mediante mecanismos de participación y con programas de educación ambiental. La idea es que los vecinos puedan aportar sus propuestas y sentirse parte de las decisiones, a la vez que se fomenta una mayor conciencia sobre la importancia de los árboles en la vida cotidiana. Talleres, campañas y actividades en colegios servirán para que los más pequeños y las familias entiendan que el arbolado urbano no es solo un elemento decorativo, sino una pieza clave para la salud, el bienestar y la sostenibilidad de Burriana.

Un paso hacia la renaturalización de Burriana

El concejal de Vía Pública, Mario Trullen, ha subrayado que «con este Plan Director podremos planificar con rigor cada actuación relacionada con el arbolado urbano, evitar improvisaciones y garantizar que Burriana cuente con calles y plazas más verdes, accesibles y sostenibles».

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha señalado que «frente al tapiado de alcorques y la falta de replantación de arbolado que nos hemos encontrado en algunas zonas objeto de actuaciones anteriores, este plan es una apuesta clara por la renaturalización. Queremos que Burriana avance hacia un modelo de ciudad moderna y saludable, donde el verde urbano no sea un añadido secundario, sino un elemento esencial de la calidad de vida y del bienestar de nuestros vecinos».