Burriana celebra una nueva edición de «Juguem en família» para familias con niños de 1 a 3 años

EXTRA Martes, 18 de noviembre 2025, 13:46 Compartir

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Servicios Sociales, ha organizado la actividad «Juguem en família», una iniciativa dirigida a niños de 1 a 3 años y sus respectivas familias. El evento tendrá lugar el próximo sábado 22 de noviembre, en horario de 10:15 a 12:00 horas, y se desarrollará en el Centre Municipal de les Arts (CMA) de Burriana. Cabe mencionar que esta actividad, organizada por el ADI, se enmarca en el calendario de la celebración del XX Aniversari de Jardí Artístic, actividad del CMA destinada al desarrollo en edades tempranas.

El objetivo principal de esta jornada es ofrecer a las familias recursos y herramientas para facilitar la interacción positiva con los más pequeños a través del juego, promoviendo el desarrollo y el aprendizaje. La actividad busca, de manera específica, evitar que los niños utilicen pantallas a una edad tan temprana.

Adultos y niños aprenderán juntos con diferentes propuestas y recursos lúdicos. Durante la mañana se ofrecerán tres talleres diferenciados:

-El rincón «Jugamos a ser...» (juego simbólico y comunicación).

-El rincón «Experimentamos con las manos» (actividades sensoriales).

-El rincón «En movimiento» (psicomotricidad).

Las familias interesadas en participar deben inscribirse previamente y pueden hacerlo llamando al ADI, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (Teléfono 964 033 208 ), o al CMA, de lunes a jueves de 15:30 a 19:00 horas (Teléfono 964 033 230).

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Isabel Monfort, ha avanzado que «con esta iniciativa pretendemos ofrecer recursos para facilitar a las familias una interacción positiva con los más pequeños a través del juego y aprendizaje».