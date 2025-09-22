Burriana adjudica el servicio de control de plagas de palomas y refuerza la salubridad urbana

EXTRA Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:36 Compartir

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado a la empresa ADDA OPS SA el nuevo servicio de captura y control de la población de palomas y otras aves-plaga en el término municipal. El contrato tiene un importe anual de 13.854,50 euros y permitirá dar respuesta a una problemática que afecta tanto a la salubridad como a la imagen urbana.

El pasado mes de junio, el consistorio anunció la apertura de un nuevo proceso de licitación tras decidir no prorrogar el contrato anterior e imponer una penalidad económica a la empresa adjudicataria por incumplimiento de obligaciones. Esta actuación refleja el control riguroso que ejerce el equipo de gobierno municipal, y en particular la concejalía de Control de Contratas, responsable de auditar y evaluar la labor de las empresas concesionarias, para garantizar servicios de calidad en la ciudad.

La proliferación de palomas domésticas y torcaces en diversas zonas del municipio ha generado la acumulación de deposiciones, plumas y nidos, elementos que pueden suponer un riesgo para la salubridad pública al ser potenciales focos de transmisión de enfermedades. Con la nueva adjudicación, el consistorio de la capital de la Plana Baixa busca implementar soluciones eficaces que salvaguarden la salud de los ciudadanos y mejoren la limpieza del entorno urbano.

Por su parte, la concejal de Sanidad, Isabel Monfort, ha subrayado que «tener una Burriana limpia siempre ha sido una de nuestras prioridades. Por ello, queremos un servicio efectivo en el control de plagas de palomas que evite las deposiciones, plumas y nidos que puedan acarrear posibles problemas de salubridad a los ciudadanos».